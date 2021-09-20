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20.09.2021 21:25
Рубрика: Спорт

ЦСКА завоевал первый в истории Суперкубок Единой лиги

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8566)
Столичные армейцы в Москве завоевали первый в истории Суперкубок Единой лиги. В турнире участвовали четыре сильнейшие команды по итогам прошлого сезона. В финальном матче "красно-синие" переиграли санкт-петербургский "Зенит" со счетом 81:73.
В разных предсезонных турнирах "Зенит" и ЦСКА в сентябре сразились три раза. Армейцы чуть выше, у них в этих матчах две победы. Фото: Единая лига ВТБ В разных предсезонных турнирах "Зенит" и ЦСКА в сентябре сразились три раза. Армейцы чуть выше, у них в этих матчах две победы. Фото: Единая лига ВТБ
В разных предсезонных турнирах "Зенит" и ЦСКА в сентябре сразились три раза. Армейцы чуть выше, у них в этих матчах две победы. Фото: Единая лига ВТБ

Руководством Единой лиги Суперкубок изначально задумывался и как мощный разогрев регулярного чемпионата (стартует 23 сентября), и как некая официальная альтернатива различным товарищеским предсезонным турнирам. Судя по происходившему в течение двух дней на паркете "ВТБ Арены", товар лицом показать удалось.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В начале каждого сезона всегда интересно посмотреть на новые составы команд, на их стартовые пятерки. На этот раз главной интригой было то, как пройдет возвращение лучшего бомбардира Единой лиги Алексея Шведа в ЦСКА, где он отсутствовал почти 10 лет, играя в клубах НБА и подмосковных "Химках".

В полуфинале Суперкубка армейцы встретились с краснодарским "Локомотивом-Кубанью". Швед вышел на площадку в стартовом составе, одеяло на себя не тянул, бросками по кольцу из всевозможных положений не злоупотреблял, как это порой случалось в "Химках".

Москвичи уже в первой четверти сокрушили соперника - 22:6. Дальше игра проходила в спокойном русле, ЦСКА уверенно держал дистанцию в счете. Итоговый результат - 91:78. И лучшим бомбардиром у "красно-синих" стал вовсе не Швед, а литовский новичок Марюс Григонис (16 очков). Хотя и Алексей попал много, набрав 14 баллов за результативность. У кубанцев снайперские качества традиционно продемонстрировал американец Эррик Макколлум (20 очков), перешедший в межсезонье из "Химок", а до этого солировавший в казанском УНИКСе. То есть "Локо" уже третий по счету российский клуб для заокеанского мастера.

Звездный новичок питерского "Зенита" Шабазз Напьер в полуфинале набрал 33 очка, а в самом дебюте решающей игры против ЦСКА получил травму

Во втором полуфинале "Зенит" победил казанцев - 83:76. У питерцев самое мощное приобретение трансферной кампании - атакующий защитник Шабазз Напьер. У него гражданство США, выступает за сборную Пуэрто-Рико. До появления на берегах Невы он в Европе не играл, с 2014 по 2020 год выступал за шесть разных клубов НБА. Команде из столицы Татарстана Напьер отгрузил полновесных 33 очка, реализовав шесть дальних бросков из восьми.

В финале Суперкубка схлестнулись две самые мощно укомплектованные на данный момент команды Единой лиги, которые минувшей весной выдали умопомрачительную по накалу полуфинальную серию чемпионата.

ЦСКА снова сильнее питерцев - 81:73, и опять же армейцы выдали рывок в стартовой десятиминутке (21:10). Дальше лидерства чемпион не упускал, позволяя "Зениту" приблизиться максимум на расстояние в пять-шесть очков.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Лучший бомбардир финала американец Уилл Клайберн (18 очков), вышедший на паркет со скамейки запасных ЦСКА, был признан самым ценным игроком (MVP) Суперкубка. Возможно, матч сложился бы и по-другому, но уже в дебюте получил травму звездный зенитовец Напьер.

В символическую пятерку первого Суперкубка вошли: Билли Барон, Джордан Мики (оба - "Зенит"), Никола Милутинов (ЦСКА), Марио Хезонья (УНИКС), Эррик Макколлум ("Локо"). Лучшим тренером турнира признан греческий наставник ЦСКА Димитрис Итудис (ЦСКА).

Трофей, выигранный ЦСКА, носит имя легендарного советского и российского тренера Александра Яковлевича Гомельского, который привел сборную СССР к "золоту" Олимпиады-1988.

Нынешний рулевой ЦСКА Итудис после финала Суперкубка сказал, что команда посвящает победу не менее титулованному сербскому специалисту Душану Ивковичу, возглавлявшему армейцев в 2002-2005 годах. Он буквально на днях ушел из жизни.

"Он начал новую эру для ЦСКА, реорганизовал клуб, привнес массу нового, инновации во многих аспектах", - считает Итудис.

Комментарий

Илона Корстин, многократная чемпионка Европы, генеральный директор Единой лиги:

- Теперь у нас два знаковых мероприятия за рамками непосредственно регулярного чемпионата и плей-офф - к "Матчу всех звезд" добавился Суперкубок. Оба события для нас важны, но они довольно разные, не стоит их сравнивать. Суперкубок - чисто спортивная история в рамках подготовки к сезону, где четыре лучшие команды Лиги бьются за титул в формате "Финала четырех". Может быть, это еще не совсем официальные матчи, но команды всерьез воспринимают такие игры. Жаль, травму получил Напьер, с ним на паркете в финале было бы больше накала. "Матч звезд" все же шоу, где мы берем всю организацию на себя и хотим провести не только баскетбольный матч, а еще и яркое мероприятие в плане музыки и представления. Разыграв сейчас в Москве новый трофей, мы продолжаем продвигать Единую лигу и популяризировать вид спорта.

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