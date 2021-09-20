ЦСКА завоевал первый в истории Суперкубок Единой лиги

Руководством Единой лиги Суперкубок изначально задумывался и как мощный разогрев регулярного чемпионата (стартует 23 сентября), и как некая официальная альтернатива различным товарищеским предсезонным турнирам. Судя по происходившему в течение двух дней на паркете "ВТБ Арены", товар лицом показать удалось.
В начале каждого сезона всегда интересно посмотреть на новые составы команд, на их стартовые пятерки. На этот раз главной интригой было то, как пройдет возвращение лучшего бомбардира Единой лиги Алексея Шведа в ЦСКА, где он отсутствовал почти 10 лет, играя в клубах НБА и подмосковных "Химках".
В полуфинале Суперкубка армейцы встретились с краснодарским "Локомотивом-Кубанью". Швед вышел на площадку в стартовом составе, одеяло на себя не тянул, бросками по кольцу из всевозможных положений не злоупотреблял, как это порой случалось в "Химках".
Москвичи уже в первой четверти сокрушили соперника - 22:6. Дальше игра проходила в спокойном русле, ЦСКА уверенно держал дистанцию в счете. Итоговый результат - 91:78. И лучшим бомбардиром у "красно-синих" стал вовсе не Швед, а литовский новичок Марюс Григонис (16 очков). Хотя и Алексей попал много, набрав 14 баллов за результативность. У кубанцев снайперские качества традиционно продемонстрировал американец Эррик Макколлум (20 очков), перешедший в межсезонье из "Химок", а до этого солировавший в казанском УНИКСе. То есть "Локо" уже третий по счету российский клуб для заокеанского мастера.
Во втором полуфинале "Зенит" победил казанцев - 83:76. У питерцев самое мощное приобретение трансферной кампании - атакующий защитник Шабазз Напьер. У него гражданство США, выступает за сборную Пуэрто-Рико. До появления на берегах Невы он в Европе не играл, с 2014 по 2020 год выступал за шесть разных клубов НБА. Команде из столицы Татарстана Напьер отгрузил полновесных 33 очка, реализовав шесть дальних бросков из восьми.
В финале Суперкубка схлестнулись две самые мощно укомплектованные на данный момент команды Единой лиги, которые минувшей весной выдали умопомрачительную по накалу полуфинальную серию чемпионата.
ЦСКА снова сильнее питерцев - 81:73, и опять же армейцы выдали рывок в стартовой десятиминутке (21:10). Дальше лидерства чемпион не упускал, позволяя "Зениту" приблизиться максимум на расстояние в пять-шесть очков.
Лучший бомбардир финала американец Уилл Клайберн (18 очков), вышедший на паркет со скамейки запасных ЦСКА, был признан самым ценным игроком (MVP) Суперкубка. Возможно, матч сложился бы и по-другому, но уже в дебюте получил травму звездный зенитовец Напьер.
В символическую пятерку первого Суперкубка вошли: Билли Барон, Джордан Мики (оба - "Зенит"), Никола Милутинов (ЦСКА), Марио Хезонья (УНИКС), Эррик Макколлум ("Локо"). Лучшим тренером турнира признан греческий наставник ЦСКА Димитрис Итудис (ЦСКА).
Трофей, выигранный ЦСКА, носит имя легендарного советского и российского тренера Александра Яковлевича Гомельского, который привел сборную СССР к "золоту" Олимпиады-1988.
Нынешний рулевой ЦСКА Итудис после финала Суперкубка сказал, что команда посвящает победу не менее титулованному сербскому специалисту Душану Ивковичу, возглавлявшему армейцев в 2002-2005 годах. Он буквально на днях ушел из жизни.
"Он начал новую эру для ЦСКА, реорганизовал клуб, привнес массу нового, инновации во многих аспектах", - считает Итудис.
Илона Корстин, многократная чемпионка Европы, генеральный директор Единой лиги:
- Теперь у нас два знаковых мероприятия за рамками непосредственно регулярного чемпионата и плей-офф - к "Матчу всех звезд" добавился Суперкубок. Оба события для нас важны, но они довольно разные, не стоит их сравнивать. Суперкубок - чисто спортивная история в рамках подготовки к сезону, где четыре лучшие команды Лиги бьются за титул в формате "Финала четырех". Может быть, это еще не совсем официальные матчи, но команды всерьез воспринимают такие игры. Жаль, травму получил Напьер, с ним на паркете в финале было бы больше накала. "Матч звезд" все же шоу, где мы берем всю организацию на себя и хотим провести не только баскетбольный матч, а еще и яркое мероприятие в плане музыки и представления. Разыграв сейчас в Москве новый трофей, мы продолжаем продвигать Единую лигу и популяризировать вид спорта.