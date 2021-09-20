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20.09.2021 20:51
Рубрика: Спорт

Дубль Дзюбы принес "Зениту" победу над "Рубином"

Текст: Артур Нанян
Чемпион страны "Зенит" одержал третью победу подряд и закрепился в роли лидера Премьер-лиги, одолев на чужом поле "Рубин" со счетом 3:1. Дубль оформил Артем Дзюба, забивший первые мячи в сезоне.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

В последний раз "сине-бело-голубые" гостили в Казани в начале марта. Та игра была одной из самых ярких в чемпионате: хозяева оказались сильнее (2:1), забив решающий мяч на последних секундах, а Дзюба не сумел реализовать пенальти.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Первая нулевая ничья сезона в РПЛ зафиксирована в матче "Урал" - "Локомотив"

Вероятно, болельщики "Рубина" ожидали, что и на этот раз их любимая команда даст бой, но все вышло наоборот: по сути, питерцы решили все вопросы по исходу матча еще до перерыва, трижды огорчив казанцев.

Во втором тайме хозяева отквитали один гол, и то мяч в собственные ворота отправил зенитовец Дмитрий Чистяков. Потерпев второе поражение в сезоне, "Рубин" упустил шанс догнать "Зенит" (20 очков) и обойти всех остальных конкурентов. Казанский клуб остался на пятой строчке (14 очков) и по-прежнему не может обойти ни "Сочи" (15 очков), ни "Локомотив" с "Динамо" (по 15 очков).

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