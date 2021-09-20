Фигуристка Александра Трусова победила на турнире в США

Бронзовый призер чемпионата мира российская фигуристка Александра Трусова официально открыла сезон на международном турнире в США, который и выиграла.

Однако такого же фантастического выступления, как на контрольных прокатах сборной России в Челябинске, где Трусова чисто исполнила в произвольной программе пять (!) четверных прыжков, не получилось.

Саша упала с четверного флипа, затем чисто выполнила четверной сальхов, на четверном тулупе россиянка сделала бабочку, прыгнув лишь двойной, потом она исполнила сольный четверной лутц - с недокрутом и касанием льда рукой на приземлении.

Победа в кармане, но выкатывать сложнейший контент не на тренировках, а на соревнованиях - по-прежнему проблема. Но сама Трусова не теряет веры в себя.

- Долгожданный сезон открыт! И пусть прокат получился с ошибками, это только начало сезона, - написала фигуристка в "Инстаграме".