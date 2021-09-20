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20.09.2021 15:00
Рубрика: Спорт

Карпин объяснил, почему вызвал Дзюбу в сборную России

Текст: Артем Локалов
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов в сборную Артема Дзюбы на отборочные матчи ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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- Какие-то игры Дзюба за "Зенит" не играл. В тех матчах, в которых играл, все это понимают, он выглядел не лучшим образом. В последней игре с "Ахматом" выглядел получше, - сказал Карпин.

- И потом это расширенный список. До сбора у команд еще по три-четыре матча. Посмотрим, как все себя будут проявлять, - отметил главный тренер сборной.

Также он прокомментировал вызов в сборную полузащитника "Химок" Дениса Глушакова, который последний раз играл за национальную команду в 2017 году:

- Да, Глушакова считают ветераном. Ему 34 года. Но он показывает хороший уровень готовности, и к тому же забивает. Потеря Зобнина в этой зоне сыграла свою роль. Но будь Рома здоров, и он был в составе, и Денис.

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