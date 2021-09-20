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20.09.2021 21:32
Рубрика: Спорт

Лионель Месси отказался пожать руку тренеру ПСЖ после замены

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8566)
Нападающий ПСЖ Лионель Месси выразил недовольство заменой в концовке матча шестого тура чемпионата Франции дома против "Лиона".

Месси покинул поле на 76-й минуте при счете 1:1. Решение главного тренера парижан Маурисио Почеттино разозлило аргентинца, который демонстративно прошел мимо специалиста, отказавшись пожимать ему руку. Примечательно, что, оставшись без Месси, ПСЖ вырвал победу, забив уже на последних секундах усилиями Мауро Икарди (2:1).

Фото: REUTERS/Yves Herman
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- У нас много великолепных игроков, и мы должны принимать решения как по стартовому составу, так и по заменам. Надо учитывать, что будет лучше для команды. Тренер находится на скамейке - ему виднее, - отметил на пресс-конференции Почеттино.

Остается добавить, что в трех матчах за ПСЖ Месси ни разу не забил и не отдал ни одной голевой передачи.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Лионель Месси