Максимов: С комментарием матчей дело обстоит хуже, чем с игрой сборной

В одном из первых интервью нового главного тренера сборной страны по футболу Валерия Карпина спросили: "По-прежнему ли он смотрит футбольные матчи, выключая звук, чтобы не слышать комментаторов?" Карпин ответил утвердительно. Понимаете, да? Главного тренера сборной настолько раздражают футбольные комментаторы, что он не может их слушать. Это мнение серьезного специалиста.

Что стали делать комментаторы, сидящие в студии? Расстроились? Начали спрашивать у специалиста, что они делают не так? Ничего подобного! Они стали радостно улыбаться, смеяться и говорить насмешливо, мол, зря вы так, Валерий Георгиевич, зря...

Не зря. Я главного тренера понимаю. Мне, как футбольному болельщику, кажется, что с футбольными комментариями у нас не драма даже, а просто-таки трагедия.

Должен заметить, что я, как говорится, на собственной шкуре испытал, сколь нелегок труд спортивного комментатора. Было время, когда на волнах одной популярной радиостанции вместе с Николаем Пивненко я вел футбольные репортажи. Это, правда, невероятно тяжело, но и столь же увлекательно. Сколько уж лет прошло с тех пор, а я все жалею, что это закончилось.

Кто такой футбольный комментатор для меня, зрителя? Это человек, который вовлекает меня в матч, объясняя по ходу дела что-то, чего я не понимаю или не вижу. Человек, живущий матчем.

Кто такой футбольный комментатор сегодняшнего российского телевидения? Это человек, которому совершенно не интересно происходящее на поле, и потому он постоянно пичкает меня, зрителя, абсолютно лишней информацией. Такое впечатление, что комментатор постоянно доказывает кому-то, что он разбирается в футболе.

Мне рассказывают кучу всего про бегающих по полю людях. Я слушаю информацию про играющие команды и непременные воспоминания про то, как в таком-то году было то-то, а в таком-то - се-то. А поскольку нынче комментаторы почему-то почти всегда ведут репортаж вдвоем, то между ними возникает соревнование: кто больше выдаст бесполезной информации, то есть покажет себя знатоком.

Футбольному комментатору совершенно не интересно происходящее на поле, и потому он пичкает зрителя лишней информацией

На поле в это время происходят события. Или не происходят, но игра идет все равно. Однако, когда комментатору, который превращается в "коммент-оратора", явно интересней не за игрой следить, а свои знания показывать, создается ощущение, что матч ему не очень-то важен. И тогда хочется выключить звук, чтобы не отвлекал.

Великий Станиславский призывал любить не себя в искусстве, а искусство в себе. Складывается ощущение, что наши комментаторы Станиславского не читали. Вот происходит опасный момент. Он заканчивается, и игра идет дальше. Но комментатор еще долго и со смаком занимается тем, что ему, наверное, кажется анализом ситуации.

Мне кажется, что хороший комментатор живет матчем, а не собой. Он очень вовлечен в игру, он одновременно и над ней, и внутри. И меня, зрителя, он затягивает в это футбольное сражение. Мне хочется, чтобы в комментаторе был азарт и интерес к матчу, чтобы была эмоция. Эмоция - да! Это очень важно. Страсть!

Когда же комментатор начинает бесконечно выдавать информацию, не имеющую отношения к матчу, меня, зрителя, это невероятно отвлекает. И раздражает, конечно.

Разумеется, искусство комментирования матча, как и всякое иное искусство, субъективно. Комментаторы всем нравятся разные. Я, скажем, считаю лучшим комментатором и футбольным аналитиком Василия Уткина и очень жалею, что он лишен возможности вести репортажи. Мне нравится Владимир Стогниенко. Но я говорю о тенденции, повторю, не столько драматической, сколько трагической.

Складывается ощущение, что комментаторам дан наказ: больше информации для зрителя. Больше! Больше! Больше! В результате от конкретного матча все дальше, дальше, дальше...

Еще возникает тенденция: приглашать вместе с журналистом вести репортаж или футболиста, или тренера. Возникает вопрос: если тренер может немножко поработать комментатором, то, может быть, дать возможность комментаторам немножко поработать тренерами? Почему нет?

С комментарием футбольных матчей дело обстоит хуже, чем с игрой сборной

Когда в комментаторскую кабинку приходит футбольный профессионал, тогда вообще пиши пропало. Его приглашают для чего? Для профессионального анализа. Вот он и анализирует, что ему еще делать? А матч, между тем, идет сам по себе.

На телевидении есть один способ оценки программы - это рейтинг. Жванецкий называл его посланием от тупых тупым. Можно много по этому поводу иронизировать и ерничать, но другого способа оценки нет. Футбольные комментаторы живут вне рейтингов, потому что мы смотрим матч вне зависимости от комментариев. Играет наша сборная, и я пишу себе в ежедневнике: такое-то число такое-то время Россия-Хорватия. И я буду смотреть матч вне зависимости от комментариев. И ровно так же будут поступать еще миллионы болельщиков.

То есть мы - заложники. И это печально. Потому что футбол - не просто развлечение, хотя и этого было бы немало. В футболе есть своя философия и своя психология. Кто смотрел первый матч ПСЖ в еврокубках, когда три великих, лучших в мире нападающих не смогли победить клуб из маленького брюссельского города, - со мной согласятся.

И хочется, чтобы мы вместе с главным тренером нашей сборной не хотели выключать звук, когда идет футбол. Пока же с комментарием футбольных матчей дело обстоит хуже, чем с игрой сборной. Но если в сборной что-то пытаются изменить, то с комментаторами...

Неужели так ничего не изменится? Печальная картина...