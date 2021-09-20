Максимов: С комментарием матчей дело обстоит хуже, чем с игрой сборной

Что стали делать комментаторы, сидящие в студии? Расстроились? Начали спрашивать у специалиста, что они делают не так? Ничего подобного! Они стали радостно улыбаться, смеяться и говорить насмешливо, мол, зря вы так, Валерий Георгиевич, зря...
Не зря. Я главного тренера понимаю. Мне, как футбольному болельщику, кажется, что с футбольными комментариями у нас не драма даже, а просто-таки трагедия.
Должен заметить, что я, как говорится, на собственной шкуре испытал, сколь нелегок труд спортивного комментатора. Было время, когда на волнах одной популярной радиостанции вместе с Николаем Пивненко я вел футбольные репортажи. Это, правда, невероятно тяжело, но и столь же увлекательно. Сколько уж лет прошло с тех пор, а я все жалею, что это закончилось.
Кто такой футбольный комментатор для меня, зрителя? Это человек, который вовлекает меня в матч, объясняя по ходу дела что-то, чего я не понимаю или не вижу. Человек, живущий матчем.
Кто такой футбольный комментатор сегодняшнего российского телевидения? Это человек, которому совершенно не интересно происходящее на поле, и потому он постоянно пичкает меня, зрителя, абсолютно лишней информацией. Такое впечатление, что комментатор постоянно доказывает кому-то, что он разбирается в футболе.
Мне рассказывают кучу всего про бегающих по полю людях. Я слушаю информацию про играющие команды и непременные воспоминания про то, как в таком-то году было то-то, а в таком-то - се-то. А поскольку нынче комментаторы почему-то почти всегда ведут репортаж вдвоем, то между ними возникает соревнование: кто больше выдаст бесполезной информации, то есть покажет себя знатоком.
На поле в это время происходят события. Или не происходят, но игра идет все равно. Однако, когда комментатору, который превращается в "коммент-оратора", явно интересней не за игрой следить, а свои знания показывать, создается ощущение, что матч ему не очень-то важен. И тогда хочется выключить звук, чтобы не отвлекал.
Великий Станиславский призывал любить не себя в искусстве, а искусство в себе. Складывается ощущение, что наши комментаторы Станиславского не читали. Вот происходит опасный момент. Он заканчивается, и игра идет дальше. Но комментатор еще долго и со смаком занимается тем, что ему, наверное, кажется анализом ситуации.
Мне кажется, что хороший комментатор живет матчем, а не собой. Он очень вовлечен в игру, он одновременно и над ней, и внутри. И меня, зрителя, он затягивает в это футбольное сражение. Мне хочется, чтобы в комментаторе был азарт и интерес к матчу, чтобы была эмоция. Эмоция - да! Это очень важно. Страсть!
Когда же комментатор начинает бесконечно выдавать информацию, не имеющую отношения к матчу, меня, зрителя, это невероятно отвлекает. И раздражает, конечно.
Разумеется, искусство комментирования матча, как и всякое иное искусство, субъективно. Комментаторы всем нравятся разные. Я, скажем, считаю лучшим комментатором и футбольным аналитиком Василия Уткина и очень жалею, что он лишен возможности вести репортажи. Мне нравится Владимир Стогниенко. Но я говорю о тенденции, повторю, не столько драматической, сколько трагической.
Складывается ощущение, что комментаторам дан наказ: больше информации для зрителя. Больше! Больше! Больше! В результате от конкретного матча все дальше, дальше, дальше...
Еще возникает тенденция: приглашать вместе с журналистом вести репортаж или футболиста, или тренера. Возникает вопрос: если тренер может немножко поработать комментатором, то, может быть, дать возможность комментаторам немножко поработать тренерами? Почему нет?
Когда в комментаторскую кабинку приходит футбольный профессионал, тогда вообще пиши пропало. Его приглашают для чего? Для профессионального анализа. Вот он и анализирует, что ему еще делать? А матч, между тем, идет сам по себе.
На телевидении есть один способ оценки программы - это рейтинг. Жванецкий называл его посланием от тупых тупым. Можно много по этому поводу иронизировать и ерничать, но другого способа оценки нет. Футбольные комментаторы живут вне рейтингов, потому что мы смотрим матч вне зависимости от комментариев. Играет наша сборная, и я пишу себе в ежедневнике: такое-то число такое-то время Россия-Хорватия. И я буду смотреть матч вне зависимости от комментариев. И ровно так же будут поступать еще миллионы болельщиков.
То есть мы - заложники. И это печально. Потому что футбол - не просто развлечение, хотя и этого было бы немало. В футболе есть своя философия и своя психология. Кто смотрел первый матч ПСЖ в еврокубках, когда три великих, лучших в мире нападающих не смогли победить клуб из маленького брюссельского города, - со мной согласятся.
И хочется, чтобы мы вместе с главным тренером нашей сборной не хотели выключать звук, когда идет футбол. Пока же с комментарием футбольных матчей дело обстоит хуже, чем с игрой сборной. Но если в сборной что-то пытаются изменить, то с комментаторами...
Неужели так ничего не изменится? Печальная картина...