Матч ЦСКА - "Спартак" начнется с минуты молчания в память о трагедии в Перми

Матч восьмого тура чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и "Спартаком" начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии, произошедшей в понедельник в Перми. Об этом сообщается в микроблоге армейцев в Twitter. Оба клуба также выразили соболезнования родным и близким погибших.

"ЦСКА выражает соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Перми. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Сегодняшнее дерби начнется с минуты молчания", - говорится в сообщении ЦСКА.

"Все наши мысли и молитвы в данный момент со всеми, кто пострадал в ужасной трагедии в Перми сегодня. Выражаем искренние соболезнования родным погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто проходит лечения после случившегося", - говорится в заявлении "Спартака" в своем микроблоге в Twitter.

Свои соболезнования также выразила и сборная России по футболу.

В понедельник утром в Пермском государственном национальном исследовательском университете студент открыл стрельбу, в результате чего, по данным СК РФ, погибли восемь человек.