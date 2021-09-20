Почеттино прокомментировал замену Месси в матче против "Лиона"

"ПСЖ" в шестом туре чемпионата Франции на своем поле переиграл "Лион" со счетом 2:1. На 76-й минуте матча наставник парижан Маурисио Почеттино заменил Лионеля Месси, который уходя с поля, не пожал руку тренеру.

После матча Почеттино высказался относительно поведения аргентинца.

"Недовольство Месси? В составе "ПСЖ" немало отличных игроков, в заявку включены 35 человек. Мы должны сделать выбор в составе команды в день матча, а затем во время самой игры, при этом держа в уме то, что лучше для команды и каждого игрока. Работа тренера - принимать решения, иногда они положительные, иногда нет. Мы с Лионелем уже поговорили, все в порядке, никаких проблем у нас нет", - приводит слова тренера L'Equipe.

Месси перешел в "ПСЖ" нынешним летом на правах свободного агента после того, как Ла Лига запретила "Барселоне" продлевать контракт с игроком.