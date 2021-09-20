В Москве прошел международный турнир по бильярду "Кубок Кремля"

Престижный турнир, прочно занимающий свое место в международном календаре, был организован и проведен Министерством спорта РФ, Федерацией бильярдного спорта России совместно с Московским союзом бильярдного спорта (МСБС) при поддержке департамента спорта города Москвы, Международной конфедерацией пирамиды и ФГБУ "Редакция "Российской газеты".
У женщин в свободной пирамиде состав участников полуфиналов получился предсказуемым. Многократная победительница чемпионатов мира, "Кубка Кремля" и еще одного традиционного столичного турнира за "Кубок Мэра Москвы" Диана Миронова, представляющая Оренбург, переиграла Дарью Михайлову из Красноярска - 5:1. В другом полуфинале Элина Нагула (Москва) взяла верх над Анной Костылевой (Сургут) - 5:2. Поединок между Мироновой и Нагулой открывал программу финального дня и начался в 10 часов утра. Уверенная, практически безоговорочная победа бильярдной "принцессы" Дианы - 6:1.
Согласно положению о соревнованиях, самые большие призовые, а именно 450 тысяч рублей, предназначались для обладателя трофея в мужской комбинированной пирамиде. Здесь одна полуфинальная пара получилась интернациональной, а другая - чисто российской. Казахстанец Алмас Абсеит оказался мастеровитее Евгения Салтовского из Беларуси - 5:1, в нашем внутреннем противостоянии Иосиф Абрамов (Ростов-на-Дону) выбил из борьбы за титул Никиту Володина (Кингисепп Ленинградской области) - 5:3. В решающем сражении за бильярдным столом Абрамову удалось сохранить за собой титул, завоеванный в 2019 году (в 2020-м турнир не проводился из-за пандемии). Россиянин выиграл у своего оппонента из Алма-Аты со счетом 6:2. Поединок продолжался чуть более двух часов.
Наибольшее число зарубежных участников было зарегистрировано в "пуле 10". Даже несмотря на то, что "Кубок Кремля" по срокам проведения совпал с Открытым чемпионатом США. Здесь финал получился самым напряженным. Бабкен Мелконян (Румыния) одолел москвича Константина Золотилова - 9:7.