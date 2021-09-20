В Москве прошел международный турнир по бильярду "Кубок Кремля"

Новости

Месси не пожал руку главному тренеру "ПСЖ" после замены 00:37
Памфилова доложит Путину о прошедших выборах 00:26
Фракция "Единой России" обновится наполовину по итогам выборов 00:01
"Единая Россия" лидирует в 179 одномандатных округах 19.09.2021
Володин набирает 77,96% голосов на выборах в Госдуму 19.09.2021
Глава Минцифры: Атаки на онлайн-голосование РФ шли из США, ФРГ, КНДР 19.09.2021
Матвиенко: 20 сенаторов может смениться по итогам выборов в регионах 19.09.2021
Собянин: Москвичи проявили небывалую активность - явка составила около 50 процентов 19.09.2021
Турчак поздравил сторонников "Единой России" с чистой и честной победой 19.09.2021
Матвиенко: ЦИК не "заметает под ковер" нарушения 19.09.2021
По результатам онлайн-голосования в 6 регионах ЕР набрала 54,25% 19.09.2021
Матвиенко: Выборы доказали эффективность избирательного законодательства РФ 19.09.2021
В результате падения военного самолета в США пострадали только летчики 19.09.2021
Хинштейн: "Единая Россия" обязательно исполнит все обязательства 19.09.2021
Bloomberg рассказал о рекордном росте фондового рынка в России 19.09.2021
"Единая Россия" после подсчета 12,68% протоколов лидирует в 131 округе 19.09.2021
В Алтайском крае "Единая Россия" лидирует после обработки 15% протоколов 19.09.2021
Зюганов: Избиратель услышал КПРФ, поверил и проголосовал 19.09.2021
В Минцифры заявили о готовности масштабировать систему ДЭГ на всю страну 19.09.2021
Ревенко: "Единая Россия" одерживает убедительную победу 19.09.2021
Боксер Мэнни Пакьяо заявил о своем участии в выборах президента Филиппин 19.09.2021
Памфилова просит Зюганова разобраться с "информатакой" КПРФ на избиркомы 19.09.2021
Климов: Зарубежным оппонентам не удалось превратить наши выборы в цирк 19.09.2021
Итоговая явка на онлайн-голосование в регионах ЦФО превысила 90% 19.09.2021
Онлайн-голосование привлекло к выборам лояльный ЕР электорат 19.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
20.09.2021 00:51
Рубрика: Спорт

В Москве прошел международный турнир по бильярду "Кубок Кремля"

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 214(8565)
В столице завершился традиционный, уже 15-й по счету международный турнира "Кубок Кремля" по бильярду, который параллельно имел статус этапа Кубка мира во всех трех видах программы. Во Дворце спорта "Лужников" на церемонии награждения главные призы получили российские мастера пирамиды Иосиф Абрамов, Диана Миронова и выигравший в дисциплине "пул 10" представитель Румынии Бабкен Мелконян.

Престижный турнир, прочно занимающий свое место в международном календаре, был организован и проведен Министерством спорта РФ, Федерацией бильярдного спорта России совместно с Московским союзом бильярдного спорта (МСБС) при поддержке департамента спорта города Москвы, Международной конфедерацией пирамиды и ФГБУ "Редакция "Российской газеты".

Аниш Гири победил в шахматном турнире на Кубок Льва Толстого

У женщин в свободной пирамиде состав участников полуфиналов получился предсказуемым. Многократная победительница чемпионатов мира, "Кубка Кремля" и еще одного традиционного столичного турнира за "Кубок Мэра Москвы" Диана Миронова, представляющая Оренбург, переиграла Дарью Михайлову из Красноярска - 5:1. В другом полуфинале Элина Нагула (Москва) взяла верх над Анной Костылевой (Сургут) - 5:2. Поединок между Мироновой и Нагулой открывал программу финального дня и начался в 10 часов утра. Уверенная, практически безоговорочная победа бильярдной "принцессы" Дианы - 6:1.

Согласно положению о соревнованиях, самые большие призовые, а именно 450 тысяч рублей, предназначались для обладателя трофея в мужской комбинированной пирамиде. Здесь одна полуфинальная пара получилась интернациональной, а другая - чисто российской. Казахстанец Алмас Абсеит оказался мастеровитее Евгения Салтовского из Беларуси - 5:1, в нашем внутреннем противостоянии Иосиф Абрамов (Ростов-на-Дону) выбил из борьбы за титул Никиту Володина (Кингисепп Ленинградской области) - 5:3. В решающем сражении за бильярдным столом Абрамову удалось сохранить за собой титул, завоеванный в 2019 году (в 2020-м турнир не проводился из-за пандемии). Россиянин выиграл у своего оппонента из Алма-Аты со счетом 6:2. Поединок продолжался чуть более двух часов.

Наибольшее число зарубежных участников было зарегистрировано в "пуле 10". Даже несмотря на то, что "Кубок Кремля" по срокам проведения совпал с Открытым чемпионатом США. Здесь финал получился самым напряженным. Бабкен Мелконян (Румыния) одолел москвича Константина Золотилова - 9:7.

В регионах Спорт Виды спорта Настольные виды Филиалы РГ Столица ЦФО Москва