В Москве прошел международный турнир по бильярду "Кубок Кремля"

В столице завершился традиционный, уже 15-й по счету международный турнира "Кубок Кремля" по бильярду, который параллельно имел статус этапа Кубка мира во всех трех видах программы. Во Дворце спорта "Лужников" на церемонии награждения главные призы получили российские мастера пирамиды Иосиф Абрамов, Диана Миронова и выигравший в дисциплине "пул 10" представитель Румынии Бабкен Мелконян.

Престижный турнир, прочно занимающий свое место в международном календаре, был организован и проведен Министерством спорта РФ, Федерацией бильярдного спорта России совместно с Московским союзом бильярдного спорта (МСБС) при поддержке департамента спорта города Москвы, Международной конфедерацией пирамиды и ФГБУ "Редакция "Российской газеты".

У женщин в свободной пирамиде состав участников полуфиналов получился предсказуемым. Многократная победительница чемпионатов мира, "Кубка Кремля" и еще одного традиционного столичного турнира за "Кубок Мэра Москвы" Диана Миронова, представляющая Оренбург, переиграла Дарью Михайлову из Красноярска - 5:1. В другом полуфинале Элина Нагула (Москва) взяла верх над Анной Костылевой (Сургут) - 5:2. Поединок между Мироновой и Нагулой открывал программу финального дня и начался в 10 часов утра. Уверенная, практически безоговорочная победа бильярдной "принцессы" Дианы - 6:1.

Согласно положению о соревнованиях, самые большие призовые, а именно 450 тысяч рублей, предназначались для обладателя трофея в мужской комбинированной пирамиде. Здесь одна полуфинальная пара получилась интернациональной, а другая - чисто российской. Казахстанец Алмас Абсеит оказался мастеровитее Евгения Салтовского из Беларуси - 5:1, в нашем внутреннем противостоянии Иосиф Абрамов (Ростов-на-Дону) выбил из борьбы за титул Никиту Володина (Кингисепп Ленинградской области) - 5:3. В решающем сражении за бильярдным столом Абрамову удалось сохранить за собой титул, завоеванный в 2019 году (в 2020-м турнир не проводился из-за пандемии). Россиянин выиграл у своего оппонента из Алма-Аты со счетом 6:2. Поединок продолжался чуть более двух часов.

Наибольшее число зарубежных участников было зарегистрировано в "пуле 10". Даже несмотря на то, что "Кубок Кремля" по срокам проведения совпал с Открытым чемпионатом США. Здесь финал получился самым напряженным. Бабкен Мелконян (Румыния) одолел москвича Константина Золотилова - 9:7.