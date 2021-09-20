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20.09.2021 15:25
Рубрика: Спорт

Фасад уральского вуза украсили портретом паралимпийской чемпионки

Текст: Михаил Пинкус
Фото: Региональный штаб ОНФ в Челябинской области Фото: Региональный штаб ОНФ в Челябинской области
Фото: Региональный штаб ОНФ в Челябинской области

В Челябинске фасад УралГУФКа украсили именным граффити паралимпийской чемпионки Валерии Шабалиной. Спортсменка изображена на нем с тремя золотыми и одной серебряной медалью, которые она завоевала на Играх в Токио.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Идея увековечить девушку на стене родного вуза родилась у художников объединения "Граффити Россия" и активистов челябинского ОНФ.

- Справились за два дня! Сложность заключалась только в погоде, потому что лили дожди. Но мы успели закончить работу в срок, - рассказал художник Даниил Смирнов.

Спешили, потому что пригласили на открытие портрета саму чемпионку. И, судя по счастливой улыбке Валерии, ей угодили. Спортсменка поблагодарила всех участников проекта, попросила баллончик краски и вывела под изображением свой личный автограф.

- Я не знала, что это будет за граффити, и получился настоящий сюрприз, - рассказала она. - Хотела бы что-то добавить на портрет? Конечно! Еще медалей. Надеюсь, это случится.

Как сообщили в штабе ОНФ, достижения трехкратной олимпийской чемпионки по плаванию заслужили того, чтобы о них заявить как можно ярче.

- Мы долго обсуждали эскиз, меняли нюансы, поскольку хотели, чтобы подарок действительно понравился и стал новой достопримечательностью, - сообщил член регионального штаба ОНФ, заместитель директора спортивной школы "Конас", заслуженный тренер России Олег Строгонов. - Кстати, на фоне граффити студенты уже охотно делают фото.

Справка "РГ"

Заслуженному мастер спорта по плаванию, многократной чемпионке и рекордсменке Европы и мира Валерии Шабалиной 26 лет. На Паралимпиаде в Токио она побила установленный ею же ранее мировой рекорд и, обойдя соперников, завоевала три золота (в дисциплинах 100 метров баттерфляем, 200 метров вольным стилем и 200 метров комплексным плаванием) и одно серебро - на дистанции 100 метров на спине.

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