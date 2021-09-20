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20.09.2021 19:46
Рубрика: Спорт

Россияне выиграли "бронзу" в Лиге Наций U-23 по баскетболу 3х3

Текст: Илья Трисвятский
Практически в одни и те же сроки состоялся целый ряд официальных международных турниров разного статуса по баскетболу 3х3. Россияне преуспели в мужских соревнованиях финала молодежной (до 23 лет) Лиги наций в Румынии, где завоевали бронзовые награды.
Фото: РФБ Фото: РФБ
Фото: РФБ

Напомним, что баскетбол 3х3 на прошедших летних Играх в Токио (Япония) дебютировал в олимпийской программе. Мужская и женская сборные выиграли историческое для нас "серебро". Теперь внимание к этой дисциплине баскетбола усилилось, важно не сдавать уже достигнутые позиции.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В этом плане наиболее важным для России из прошедших в последние дни турниров был финал молодежной Лиги наций. Здесь выступали те, кто, возможно к Олимпиаде-2024 в Париже сможет занять свое место в составе национальных сборных.

В Лиге наций U-23 суммарно сыграли 26 команд, которые на предварительном этапе были разделены на пять конференций по географическому принципу, и накапливали рейтинговые очки, начисляемые в зависимости от показанного результата. Финал с участием 8 сборных (как у мужчин, так и у женщин) принимала румынская столица Бухарест. Игры проходили в непривычном для спортсменов месте - в интерьере Парламентского дворца.

В составе нашей мужской команды выступали Михаил Ермилов, Андрей Киселев, Никита Падун и Глеб Суворов. Соискатели главного трофея были разделены на две четверки. Россияне в первом туре группы А победили Румынию, а в своем втором матче игрового дня разгромно взяли верх над младшей молодежкой Литвы (U-21) - 21:4. На следующие сутки наши баскетболисты завершили выступление на предварительном этапе победой над Египтом - 21:16.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Соперником в полуфинале стала Польша. Увы, с этой командой справиться не удалось - 18:20. Поляки затем в матче за титул одолели Румынию (21:17). Игра за третье место расписанием не была предусмотрена, Россия в итоговой классификации опередила другого неудачника полуфинала Литву за счет дополнительных показателей, а по сути, благодаря стопроцентному показателю на предварительной стадии.

Что касается остальных турниров, то в том же Бухаресте параллельно прошел финал женской серии 3х3. Россию представляли Екатерина Евдокимова, Анастасия Новицкая, Юлиана Самородова, Надежда Языкова. Но "серебро" Олимпиады выиграли совсем другие девушки. Дело в том, что все медалисты летних Игр уже находятся в расположении своих клубов по классическому баскетболу 5х5. Поэтому невыход россиянок в плей-офф соревнований в Бухаресте был отчасти предсказуемым.

В Лиссабоне (Португалия) прошел розыгрыш Кубка Европы в возрастной категории U-17. Здесь наши сборные юношей и девушек остались вне пьедестала почета. И, наконец, в Праге (Чехия) состоялся клубный турнир категории "Мастерс" с участием подмосковного БК "Гагарин" и столичной "Руны". Наши команды на этом высоком уровне смотрели достойно, им совсем немного не хватило для попадания в плей-офф.

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