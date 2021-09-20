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20.09.2021 21:29
Рубрика: Спорт

Россиянин Никита Бурмакин впервые выиграл ЧМ по пляжному теннису

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8566)
Россиянин Никита Бурмакин вместе с итальянцем Томмазо Джованнини завоевал золотую медаль чемпионата мира по пляжному теннису, который завершился в Террачине.

В финале Бурмакин и Джованнини, которые на данный момент занимают третью и пятую строчки рейтинга, нанесли поражение итальянскому дуэту Дориано Беккаччиоли и Маттиа Спото со счетом 6:2, 4:6, 10:7. Встреча продолжалась 1 час и 7 минут. Кроме того, несколько дней назад Никита уже завоевал на нынешнем турнире серебряную медаль в миксте в паре с итальянкой Фламинией Даина.

Фото: REUTERS
Медведев и Джокович: Какой путь проделали теннисисты на US Open

Почему только парный разряд или микст, спросите вы. Таков основной формат турниров по пляжном теннису. Не углубляясь в правила игры, расскажем о главных отличиях от большого тенниса. Понятно, что покрытие корта - песок. Размер площадки аналогичен волейбольной - 16 х 8 м. Сетка - высокая, 170 см в центре. Ракетки меньше по размеру и имеют сплошную пластиковую поверхность без струн. Игра - как в бадминтоне - ведется только с лёта.

Условия и правила Никите Бурмакину, закрепившемуся в числе топовых пляжных теннисистов, полностью подходят. Он - экс-первая ракетка мира, выигрывал чемпионат Европы, был призером всех крупнейших соревнований. В составе сборной России победил в командном чемпионате мира в 2016 году и неоднократно поднимался на пьедестал. Однако в личном ЧМ это первый большой успех для нашего спортсмена.

Между тем

Появились обновленные мировые рейтинги. В мужском топе все без изменений. Впереди серб Новак Джокович, россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. Хотя Джокович увеличил отрыв от Медведева до 1558 очков (против 1353 на прошлой неделе). Андрей Рублев сохранил пятую строчку, Аслан Карацев - 25-ю, Карен Хачанов - 27-ю.

В женской классификации лидеры тоже на своих местах: австралийка Эшли Барти, белоруска Арина Соболенко, а также чешка Каролина Плишкова. Ее соотечественница Барбора Крейчикова поднялась на пятую строчку, Ига Свёнтек из Польши - на шестую. Наша Анастасия Павлюченкова прибавила одну позицию, переместившись с 14-го на 13-е место.

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