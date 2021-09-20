Стал известен состав сборной России по футболу на октябрьские матчи

Тренерский штаб сборной России по футболу огласил расширенный состав команды на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии (8-го числа) в Казани и в гостях против Словении (11 октября).

Главные новости - возвращение Артема Дзюбы и Дениса Глушакова. Понятно, что пока речь идет только о расширенном списке, и в нем обязательно будут изменения. Но само по себе решение Карпина о вызове Глушакова, а тем более Дзюбы, с которым у Валерия Георгиевича все еще есть конфликт, говорит о многом.

Глушаков бодро начал сезон, забив за "Химки" шесть мячей в восьми встречах. Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст (34 года), Денис набрал приличную форму и добился-таки своего, получив первый вызов в национальную команду за три года. Что касается Дзюбы, то Артем отметился тремя голевыми передачами в победных для "Зенита" играх с ЦСКА (1:0) и "Ахматом" (3:1).

Сразу после объявления расширенной заявки Карпин объяснил свои решения на пресс-конференции, подробно ответив на все вопросы.

В расширенный список попало 34 человека. Сколько из них останутся в окончательной заявке?

Валерий Карпин: Посмотрим. На опыте сентябрьских матчей решим, сколько футболистов доедут до команды. Предварительно по полевым игрокам - от 20 до 24 максимум. По вратарям, возможно, четверо. Это Кафанов решит. Третьего числа ребята приедут в Новогорск, где и начнут подготовку, а уже седьмого вылетаем в Казань.

Может такое быть, что вызовете кого-то из молодежки?

Валерий Карпин: Мы их просматриваем, причем не только молодежную сборную, а всех россиян. Общение с молодежкой есть - вот уже Тюкавин с Агаларовым в сборной. Но сначала надо показывать уровень в клубе, а потом уже в сборной. Хоть и молодежной.

Ваш помощник Николай Писарев был на недавнем матче первого дивизиона "Торпедо" - "Оренбург". Кого-нибудь заприметили?

Валерий Карпин: Как видите, никого оттуда в расширенном списке нет. Вот и ответ на ваш вопрос.

Как охарактеризуете игру Агаларова?

Валерий Карпин: Он много забивает. Тюкавин с Агаларовым не вызваны в сборную, они в расширенном списке. В окончательной заявке мы оставим в стороне 5-7 человек. Агаларова заметили, потому он здесь. Может, он сейчас забьет пять мячей и останется с нами.

Почему решили вызвать Глушакова и Дзюбу? Глушаков уже ветеран, Дзюба не забивает.

Валерий Карпин: По Глушакову: да, ему 34, это ветеранский возраст. Но это не значит, что ему надо заканчивать. Люди порой и до 40 выходят на поле. Денис показывает хорошую готовность, подкрепляя ее голами, плюс потеря Зобнина сыграла свою роль. Если говорить о Дзюбе, то на старте сезона он иногда оставался на скамейке. А в тех матчах, в которых ему давали шанс, он проявил себя нелучшим образом. С "Ахматом" сейчас было получше. Опять же: мы опубликовали расширенный список. Дальше будем смотреть, как футболисты из этой заявки будут себя показывать.

Не боитесь, что болельщики будут против присутствия Дзюбы в сборной? И вернется ли к нему капитанская повязка?

Валерий Карпин: Негатив вокруг него можно изменить только голами. Насчет повязки - если Дзюба попадет в окончательный список, схема не изменится: капитанство будет переходить от одного игрока к другому. Возможно, Дзюба будет одним из таких футболистов.

Состав сборной

Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Станислав Крицюк ("Зенит"), Андрей Лунев ("Байер", Германия); защитники: Алексей Сутормин, Вячеслав Караваев (все - "Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Илья Самошников ("Рубин"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко ("Ростов"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция); полузащитники: Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все - "Динамо"), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Далер Кузяев, Александр Ерохин (оба - "Зенит"), Александр Головин ("Монако"), Максим Мухин (ЦСКА), Денис Глушаков ("Химки"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Антон Зиньковский ("Крылья Советов"); нападающие: Федор Смолов ("Локомотив"), Константин Тюкавин ("Динамо"), Антон Заболотный (ЦСКА), Артем Дзюба ("Зенит"), Гамид Агаларов ("Уфа").