В чемпионате КХЛ "Спартак" одолел рижское "Динамо"

В регулярном чемпионате КХЛ пятую победу в сезоне одержал столичный "Спартак". "Красно-белые" на своей площадке одолели рижское "Динамо" - 3:1.

В первом периоде на шайбу игрока "Динамо" Николая Елисеева точным "выстрелом" ответил финский легионер "Спартака" Йори Лехтеря. А во второй двадцатиминутке шайбы Александра Хохлачева и Максима Цыплакова позволили "красно-белым" добиться комфортного преимущества.

Отметим, что форвард москвичей Дмитрий Кугрышев провел свой 600-й матч в КХЛ.

Подводя итоги поединка, главный тренер "Спартака" Борис Миронов отметил боевой дух команды:

- Игра была хорошая. Где-то не были готовы в первые 10 минут - соперник оказал нам агрессивное давление, чуть растерялись, но потом взяли себя в руки. В первом перерыве поговорили с ребятами, что нужно добавлять - и довели игру до победы. Команда выиграла, все молодцы.

Тем временем комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов по итогам прошлой игровой недели.

Одержав пятую победу в восьми матчах, "Спартак" входит в число лидеров Западной конференции

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Юхо Олкинуора из магнитогорского "Металлурга". По воротам Олкинуоры был нанесено 92 броска, из которых он отразил 93,48%. Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 2,00. В матче с "Нефтехимиком" (4:0) Олкинуора впервые в сезоне сыграл на ноль.

Лучшим защитником в седьмой раз в карьере признан Даррен Диц ("Барыс"), набравший три (2+1) очка в трех матчах.

Среди нападающих не было равных Сергею Плотникову из ЦСКА, набравшему семь (5+2) очков в трех матчах. В игре со "Спартаком" Плотников сделал первый хет-трик в КХЛ, а его голевая серия насчитывает три матча, в которых он забросил пять шайб. Также Плотников провел четыре силовых приема и заблокировал три броска.

Ну а среди новичков отмечен игрок столичного "Динамо" Дмитрий Рашевский, набравший два (2+0) очка в двух матчах недели.