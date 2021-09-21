Медведев и Рублев впервые выступят на Кубке Лэйвера

Российские теннисисты впервые примут участие в выставочном турнире Кубок Лэйвера, который проводится с 2017 года и в организации которого принимает участие 20-кратный победитель турниров Большого шлема швейцарец Роджер Федерер. В команду Европы пригласили сразу двух наших игроков: вторую ракетку мира Даниила Медведева и пятый номер мирового рейтинга Андрея Рублева.

Медведев, который чуть меньше двух недель назад выиграл свой первый в карьере "мэйджор", разгромив в финале US Open серба Новака Джоковича, как раз завершил свой отпуск в Майами. Пора перемещаться в Бостон. Кубок Лэйвера пройдет там с 24 по 26 сентября.

Изначально в списке был только Даниил, и он должен был сыграть в одной команде с Федерером. Однако швейцарец перенес очередную операцию на колене и сейчас восстанавливается. Но Роджер уверен, что и без него значимость и зрелищность турнира не пострадают.

- Процесс реабилитации продвигается шаг за шагом. Конечно, обидно, что я не сыграю на Кубке Лэйвера. Тем не менее я считаю, что выступление на Кубке Лэйвера Саши Зверева, который стал в Токио олимпийским чемпионом, и Даниила Медведева, взявшего титул на US Open, пойдет на пользу команде и добавит престижа турниру, особенно в одиночном разряде, - цитирует Федерера Eurosport. - В парном разряде силы команды Европы и остального мира примерно равны. В одиночном, как я уже сказал, у нас есть небольшое преимущество. С другой стороны, в команде соперников много молодых игроков. Думаю, сенсации возможны.

Составы команд

Команда Европы: Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублев (Россия), Маттео Берреттини (Италия) и Каспер Рууд (Норвегия). Капитан - 11-кратный победитель турниров Большого шлема Бьорн Борг.

Команда мира: Диего Шварцман (Аргентина), Денис Шаповалов (Канада), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Джон Изнер (США), Райлли Опелка (США), Ник Кирьос (Австралия). Капитан - 7-кратный победитель турниров Большого шлема Джон Макинрой.