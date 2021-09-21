Определился следующий соперник сборной России по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу встретится в среду с Вьетнамом в 1/8 финала чемпионата мира, проходящего в Литве. Начало встречи - в 17.05 по московскому времени.

На групповой стадии Вьетнам набрал три очка в трех турах и занял второе место в рейтинге команд, занявших третьи места. Наш сегодняшний соперник лишь во второй раз принимает участие в первенстве планеты.

Что касается россиян, то подопечные Сергея Скоровича вышли в плей-офф с первого места в группе, победив Египет (9:0), Узбекистан (4:2) и Гватемалу (4:1).

Остальные пары 1/8 финала выглядят следующим образом: Венесуэла - Марокко, Бразилия - Япония, Аргентина - Парагвай, Испания - Чехия, Португалия - Сербия, Узбекистан - Иран, Казахстан - Таиланд. Все эти матчи, как и поединок России с Вьетнамом, состоятся сегодня.