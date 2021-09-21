Пилот "Хааса" Никита Мазепин готовится к старту Гран-при России в Сочи

Пилот "Хааса" Никита Мазепин с нетерпением ждет старта Гран-при России, который состоится с 25 по 27 сентября в Сочи. Для нашего гонщика это будет первый соревновательный опыт на домашней трассе.

- Я был в Сочи несколько раз, в том числе на первом в истории Гран-при в 2014 году, но тогда это воспринималось иначе. В то время я даже не участвовал в гонках "Формулы-3", - цитирует Мазепина пресс-служба "Хааса". - Очевидно, что то, что я буду выступать за свою страну шесть лет спустя, значит для меня многое. Я один из тех счастливчиков, у которых есть домашний Гран-при, так что я с нетерпением жду возможности испытать это чувство.

Интересно, что у напарника Мазепина Мика Шумахера уже была возможность познакомиться с сочинским автодромом. "В прошлом году в Сочи для меня все прошло удачно. Мы смогли одержать победу и увеличить отрыв в чемпионате "Формулы-2", что помогло мне в финальных гонках сезона. Этот опыт был удачным, и я смог заработать очень много очков", - вспомнил Шумахер.