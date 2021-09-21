Росгвардия и ветераны бокса сыграли в команде Балаковской АЭС

"На предложение поиграть откликнулся практически весь коллектив воинской части: офицеры, сержанты, прапорщики, - отметил заместитель начальника штаба воинской части Росгвардии Виктор Дреев. - Игра получилась интересной, как мы и ожидали. Благодаря спортивной подготовке обеих команд играть было приятно. Мы пришли не за победой, мы пришли за игрой!"
По окончании матча его участники получили призы от Госкорпорации "Росатом", и главное - заряд здоровья и энергии.
"Это не первый подобный товарищеский матч, который мы организовали на поле спорткомплекса, построенном за счёт Концерна Росэнергоатом, - рассказал президент Федерации бокса Балаково, работник Балаковской АЭС Дмитрий Шевченко. - Наша главная цель - привлечь внимание жителей к здоровому образу жизни и занятиям спортом. И сделать это - лучше всего личным примером!"
Сезон футбольных встреч можно считать практически завершенным, но ветераны балаковского бокса планируют продолжить календарь игр в следующем году.
Пресс-релиз предоставлен Управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС