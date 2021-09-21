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21.09.2021 22:38
Рубрика: Спорт

В Петербурге представили логотип чемпионата мира 2023 года

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 216(8567)
В Санкт-Петербурге состоялась презентация логотипа 86-го чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году.
Логотип ЧМ‑2023 пришелся по душе главе Международной федераци хоккея Рене Фазелю и его коллеге из России Владиславу Третьяку. Фото: РИА Новости Логотип ЧМ‑2023 пришелся по душе главе Международной федераци хоккея Рене Фазелю и его коллеге из России Владиславу Третьяку. Фото: РИА Новости
Логотип ЧМ‑2023 пришелся по душе главе Международной федераци хоккея Рене Фазелю и его коллеге из России Владиславу Третьяку. Фото: РИА Новости

Торжественная церемония прошла в Гранд Отеле "Европа" в Санкт-Петербурге. Почетным гостям и участникам полугодового Конгресса Международной федерации хоккея логотип представили президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, а также специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Чемпионат мира в Санкт-Петербурге пройдет на новой арене, что отметил глава мирового хоккея Рене Фазель
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Логотип чемпионата мира создан на основе образа, использованного в картине "Спортсмены" великого русского художника Казимира Малевича, и выполнен в стилистике супрематизма - одного из наиболее влиятельных направлений абстрактного искусства ХХ века.

Глава ИИХФ Рене Фазель в беседе с журналистами отметил, что очень рад тому факту, что турнир пройдет именно в Санкт-Петербурге:

- Здорово, что турнир пройдет на новой арене. Никогда не забуду 2000 год, когда президент России Владимир Путин открыл чемпионат мира, который тоже проходил на новой арене. Эта арена прекрасна и сейчас, но теперь у нас будет новая - одна из самых больших, если не самая большая хоккейная арена в мире. И играть на ней будет сборная России, а не ОКР - в 2023 году мы вернемся к нормальной жизни. С нетерпением жду этого. Это будет прекрасный чемпионат мира с прекрасной организацией. Вы знаете, как проводить крупные спортивные события в России. Не забудем, что в том же 2023 году нас ждет еще один очень важный для нас турнир - молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске.

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