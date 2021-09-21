Как на Среднем Урале развивается детский любительский футбол

Профессиональный футбол для многих российских болельщиков - больная тема. Особенно после столь неудачного выступления сборной на Евро-2020. Но футболисты-любители по всей стране продолжают соревноваться: в городах России каждый год проходят этапы турнира "Кожаный мяч". Вспомним историю известного состязания и узнаем, как сейчас развивается детский футбол на Среднем Урале.

Благодаря появлению новых спортивных площадок играть в футбол можно и в городских дворах, и на территории школ. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В "Кожаном мяче" с его основания запрещено участвовать профессионалам. Бывший главный судья и организатор турнира в Екатеринбурге Владимир Полховский рассказывает:

- Я ездил в спортивные школы прямо со списками и сверял, не играют ли там ребята, которые подавали заявки на "Кожаный мяч". Воспитанники футбольных академий и так получат свою минуту славы на соревнованиях с равными соперниками. Побеждать хотят и те, кто играет на физкультуре в школе или просто гоняет мяч во дворе.

Чтобы стать участником турнира, команде сначала нужно зарегистрироваться. Раньше это могли сделать только мальчики 11-12 или 13-14 лет. Сейчас участвовать в соревнованиях могут и девочки, а возрастных групп стало три. В этом году младшая группа - ребята 2010-2011 года рождения, средняя - 2008-2009 и старшая - 2006-2007. С командой на турнир обязательно должен приехать руководитель и тренер.

Команды девочек из УрФО подают заявки реже, но тоже занимают призовые места на федеральных этапах. В этом году девушки старшей группы из команды школы №23 (Екатеринбург) заняли второе место на всероссийском финале в Ессентуках. А представительницы Челябинской области в средней возрастной группе - команда "Арго" - в прошлом году стали победительницами.

Программа "Футбол в школе" дает возможность заниматься и мальчикам, и девочкам

Участники "Кожаного мяча" соревнуются в три этапа: муниципальный, региональный и всероссийский. Они проходят в разных городах и длятся всего по несколько дней. Полховский, который занимался турниром в 2008-2014 годах, рассказывает, что раньше каждый этап занимал пару месяцев, турнир длился почти целый год. В этом году он проходит с апреля по сентябрь.

Вне игры

В 2000-х "Кожаный мяч" на Урале почти забыли. Заявки подавало чуть больше десяти команд в области. Именно тогда, в 2008 году, по постановлению мэра города в Екатеринбурге появилось муниципальное бюджетное учреждение "Спортсервис". Полховский занял там должность начальника отдела и начал возрождать соревнования.

Популярность турнира в Свердловской области стала расти. В 2009 году организаторы получили уже пятьдесят заявок на участие в "Кожаном мяче". А в 2012-м ребята из Свердловской области выиграли всероссийский этап. Самое главное - играть в футбол начали не только в городе, где всегда было больше возможностей, но и в деревне.

- Как было приятно, когда в эти годы мы поехали в Североуральск на областные, а там ребята издалека, из деревень и поселков, играли лучше городских, выигрывали у них - 6:1, 7:1, - вспоминает Владимир Иванович.

В 2014 году "Спортсервис" расформировали, и активно продвигать "Кожаный мяч" в области снова стало некому. Перестали искать новые команды, а футбольные клубы больше не устраивали смотрины победителям из дворовых команд. В "Спортсервисе" работало больше ста спортивных инструкторов, которые горели своим делом. Их до сих пор помнят.

Поле без увлеченного тренера

В последние годы в больших и маленьких городах построили множество спортивных площадок. Ими есть кому управлять, их обслуживают, ремонтируют, на все это выделяют деньги. А вот на минимальную оплату инструкторам, как считает Полховский, средств недостаточно. Часто ребята занимаются без тренеров.

И в то же время в этом году "Кожаный мяч" собрал 351 заявку со Свердловской области, в финальной части соревнований сыграли 47 команд. Это чуть меньше, чем во времена работы "Спортсервиса", но намного лучше, чем было раньше. Сейчас турнир финансируют из областного бюджета, его соорганизатор - государственное автономное учреждение "Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий". Там, в отличие от "Спортсервиса", штатных спортивных инструкторов нет. Учреждение занимается только организацией и проведением турнира, и это выглядит вполне достаточным, поскольку у каждой команды все-таки есть тренер. Но вот насколько каждый из них отдается работе с дворовыми футболистами, является не только спортивным инструктором, но и воспитателем подростков, как это было прежде, сказать сложно.

- Была надежда на то, что ребята, которые сами когда-то занимались в детских дворовых клубах, вспомнят своих учителей и продолжат традицию. Но таких почти нет, - сетует Владимир Иванович. - На Мамина-Сибиряка, 8 раньше работал инструктор Виктор Михайлович Кузнецов, которого, к сожалению, больше нет с нами. Ему на смену пришел парень, у которого не получилось наладить такой же контакт с молодежью, и постепенно все угасло. Уходит поколение, которому все это было очень важно.

Футбол в школе

С этого учебного года в 150 школах восьми регионов страны началась реализация совместного проекта Министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза "Футбол в школе". Третьим уроком физкультуры в этих школах на постоянной основе станет урок популярной командной игры. Занятия будут проводить как для мальчиков, так и для девочек. Уже на первом этапе проект предполагает организацию на муниципальном уровне школьных футбольных лиг - регулярных соревнований между школами. А с 2022 года РФС совместно с Минспортом РФ и Минпросвещения РФ планирует запустить Единую лигу для всех школ страны.

Среди регионов, где проект уже стартовал, - Свердловская область. Уроки футбола будут проводить в 29 школах 27 городов региона. Комплекты инвентаря в школы уже отправлены. Это разноцветные манишки для деления ребят на команды, конусы для тренировок и соответствующие возрасту школьников мячи.

- У нас один из учителей физкультуры раньше был футбольным тренером, он уже создал неплохую команду в параллели третьих классов. Но это были только мальчики, а программа дает возможность заниматься и девочкам, - рассказал "РГ" директор нижнетагильской школы № 100 Дмитрий Язовских.

В этой школе-новостройке несколько спортивных залов и хорошая спортивная площадка на улице, достаточно места для футбольных тренировок. К ним приступили, не дожидаясь инвентаря от "Российского футбольного союза".

Справка "РГ"

Проводить в СССР любительский турнир "Кожаный мяч" предложил легендарный советский вратарь Лев Яшин. Идею поддержали в ЦК ВЛКСМ, первый турнир состоялся в 1964 году. Тогда в соревнованиях участвовало около 170 тысяч команд, а это почти три миллиона футболистов (таких показателей турнир больше не повторит). С тех пор "Кожаный мяч" проходит каждый год. Благодаря турниру в большой спорт попали многие известные сейчас советские и российские футболисты. Например, Федор Черенков, Олег Романцев, Алан Дзагоев.

Футболисты родом с Урала - Олег Шатов и Игорь Смольников, хотя и не играли в "Кожаном мяче", но тоже начинали карьеру с любительских соревнований. Шатов - в дворовой команде Нижнего Тагила. Смольников - в любительском клубе Каменска-Уральского. Оба впоследствии выступали за сборную России.

Кстати

По полицейской статистике, детская преступность в больших городах летом обычно растет. В Екатеринбурге, по словам Полховского, в годы работы "Спортсервиса" она падала на 3-4 процента.