Роберт Левандовски получил приз лучшему бомбардиру Европы

Нападающему "Баварии" Роберту Левандовски вручили награду как лучшему бомбардиру Европы - "Золотую бутсу". Поляк впервые в карьере стал обладателем этого приза.

В прошлом сезоне Левандовски забил 41 мяч в 29 встречах в немецком чемпионате. В списке претендентов на "Золотую бутсу" он опередил Лионеля Месси (30 голов), Криштиану Роналду (29), Андре Силву (28), Эрлинга Холанда (27), Килиана Мбаппе (26), Ромелу Лукаку (24), Жерара Морено, Карима Бензема и Харри Кейна (по 23).

Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст (33 года), Левандовски не сбавляет оборотов: в нынешнем розыгрыше Бундеслиги форвард в пяти играх отличился семь раз. Поразив ворота "Бохума" на минувших выходных, Роберт установил рекорд первенства Германии, забив в 13-м домашнем поединке подряд.

- Меня порой спрашивают о возрасте, понимаю эти вопросы. Могу сказать, что я очень хорошо готов физически, мои тесты в полном порядке. Думаю, мое тело даст мне провести еще несколько лет на высоком уровне. Не чувствую себя на свои годы. Надеюсь, я как красное вино: с годами все лучше, - отметил Левандовски в беседе с журналистами.

Прошлым летом сообщалось, что поляк не прочь переехать в другую страну. В частности, в нем были заинтересованы мадридский "Реал" и "Манчестер Сити". Но в итоге Роберт остался в Германии и ничуть не жалеет об этом.

- Я играю против всех этих клубов вроде "Реала", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. "Бавария" показывает, как она хороша на их фоне. Я на все 100 процентов сконцентрирован на нынешней команде. Вот и все, - подытожил Левандовски.