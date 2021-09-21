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21.09.2021 00:02
Рубрика: Спорт

"Спартак" проиграл в дерби ЦСКА

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 215(8566)
Накануне состоялись заключительные матчи восьмого тура Премьер-лиги. Главным событием стало противостояние ЦСКА и "Спартака", в котором сильнее оказались "красно-синие" (1:0).

Когда в расписании значится главное дерби страны, все остальные встречи отходят на второй план. И не важно, что как армейцы, так и "красно-белые", на старте сезона не радуют своих болельщиков. В таких ситуациях игры ЦСКА со "Спартаком" порой выходят даже более зрелищными.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Дубль Дзюбы принес "Зениту" победу над "Рубином"

Чуть в худшем состоянии к дерби подошли спартаковцы. В отличие от соперника, который всю прошлую неделю целенаправленно готовился к принципиальному матчу, подопечные Руя Витории провели первый поединок в Лиге Европы. Получился он провальным для москвичей: пропустив уже в компенсированное время, они уступили дома польской "Легии" (0:1).

- Поражение в Лиге Европы стало болезненным ударом. Мы чувствуем большую ответственность и сделаем все возможное в поединке с ЦСКА, чтобы порадовать наших болельщиков, - сказал перед игрой Витория.

Не исключено, что уже в ближайшее время руководство "Спартака" отправит в отставку тренера Руя Виторию

Португалец сейчас вообще находится в очень сложной ситуации. Есть ощущение, что его могут отправить в отставку в любой момент, хотя сам Витория сдаваться не собирается.

Если говорить о дерби, то оно было не самым ярким. Моментов команды создали мало, а единственный мяч был забит уже на 81-й минуте: отличился Антон Заболотный, который, к слову, был удален в компенсированное время. "Спартак" потерпел очередное поражение и продолжает свое падение.

Чемпион страны "Зенит" одержал третью победу подряд и закрепился в роли лидера, одолев на чужом поле "Рубин" со счетом 3:1. Дубль оформил Артем Дзюба, забивший первые мячи в сезоне.

В последний раз "сине-бело-голубые" гостили в Казани в начале марта. Та игра была одной из самых ярких в чемпионате: хозяева оказались сильнее (2:1), забив решающий мяч на последних секундах, а Дзюба не сумел реализовать пенальти.

Вероятно, болельщики "Рубина" ожидали, что и на этот раз их любимая команда даст бой, но все вышло наоборот: по сути, питерцы решили все вопросы по исходу матча еще до перерыва, трижды огорчив казанцев. Во втором тайме хозяева отквитали один гол, и то мяч в собственные ворота отправил зенитовец Дмитрий Чистяков.

Потерпев второе поражение в сезоне, "Рубин" упустил шанс догнать "Зенит" и обойти в таблице всех остальных конкурентов. Казанский клуб остался на пятой строчке и по-прежнему не может обойти ни "Сочи", ни столичные "Локомотив" с "Динамо".

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