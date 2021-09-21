Восемь гандболистов молодежной сборной РФ отстранены за договорные матчи

Восемь гандболистов молодежной сборной России отстранены от матчей решением Федерации гандбола России из-за подозрения в организации договорных игр.

Как заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, речь идет о матчах чемпионата Европы среди игроков не старше 19 лет. На время разбирательства отстранены Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин и Георгий Кириленко.

Сообщается, что эти гандболисты делали ставки в букмекерских конторах через третьих лиц на матчи с собственным участием, обеспечивая нужный результат.

"У нас есть основания предполагать, что это явление оказывает на российский гандбол разлагающее воздействие уже не первый год. Однако победить недуг можно только одним способом - вскрыть нарыв и как можно быстрее начать лечение, возможно, даже хирургическое. Я проинформировал о наших действиях по борьбе с "финансовым допингом" министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России, руководство правоохранительных органов и глав Международной и Европейской федераций гандбола и нашел полное понимание и поддержку", - приводит сайт федерации слова Шишкарева.

Матчи юношеского чемпионата Европы проходили в Хорватии в августе. На том турнире российская команда стала лишь 15-й среди 16 сборных.

Комиссия по этике намерена рекомендовать исполкому ФГР расторгнуть контракт с главным тренером молодежной сборной Виталием Ивановым.