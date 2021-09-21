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21.09.2021 17:55
Рубрика: Спорт

Восемь гандболистов молодежной сборной РФ отстранены за договорные матчи

Текст: Максим Домчев
Восемь гандболистов молодежной сборной России отстранены от матчей решением Федерации гандбола России из-за подозрения в организации договорных игр.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Как заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, речь идет о матчах чемпионата Европы среди игроков не старше 19 лет. На время разбирательства отстранены Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин и Георгий Кириленко.

Началось рассмотрение первого в России уголовного дела о договорном матче

Сообщается, что эти гандболисты делали ставки в букмекерских конторах через третьих лиц на матчи с собственным участием, обеспечивая нужный результат.

"У нас есть основания предполагать, что это явление оказывает на российский гандбол разлагающее воздействие уже не первый год. Однако победить недуг можно только одним способом - вскрыть нарыв и как можно быстрее начать лечение, возможно, даже хирургическое. Я проинформировал о наших действиях по борьбе с "финансовым допингом" министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России, руководство правоохранительных органов и глав Международной и Европейской федераций гандбола и нашел полное понимание и поддержку", - приводит сайт федерации слова Шишкарева.

Матчи юношеского чемпионата Европы проходили в Хорватии в августе. На том турнире российская команда стала лишь 15-й среди 16 сборных.

Комиссия по этике намерена рекомендовать исполкому ФГР расторгнуть контракт с главным тренером молодежной сборной Виталием Ивановым.

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