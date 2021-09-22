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22.09.2021 08:13
Рубрика: Спорт

Капризов продлил контракт с "Миннесотой" на 45 млн долларов

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Миннесота" Кирилл Капризов подписал новый контракт, согласно которому за пять лет заработает 45 млн долларов.
Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

О подписании нового контракта с Капризовым сообщает официальный сайт "Миннесоты". Россиянин с зарплатой в 9 миллионов долларов в год стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Кирилл Капризов заявил, что счастлив подписать новый контракт с командой. "Я так счастлив. Это хорошо для меня, хорошо для команды. Сейчас я просто хочу играть в хоккей и быть с моими одноклубниками", - приводит слова Капризова сайт "Миннесоты".

Генеральный менеджер клуба Билл Герин отметил, что было много времени для того, чтобы договориться с игроком. "Отличный день лично для Кирилла и для нас как для команды, что он вернулся до начала тренировочного лагеря. Это был долгий процесс, как мы и предполагали, но все хорошо", - сказал он

В сезоне 2020/21 Капризов стал лучшим новичком НХЛ, набрав 51 очко.

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