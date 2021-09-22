Картины Малевича и Кандинского стали основой стиля финала Лиги чемпионов и чемпионата мира

На этой неделе представили официальный стиль финала футбольной Лиги чемпионов, который состоится в 2022 году, а также логотип чемпионата мира по хоккею 2023 года. Эти соревнования примет Санкт-Петербург.

Визуальное оформление финала Лиги чемпионов, как говорится в пресс-релизе Европейского футбольного союза - УЕФА - выполнено в духе абстракционизма и вдохновлено живописью Василия Кандинского и Казимира Малевича. Отмечается, что авторы воплотили в этой стилистике атмосферу белых ночей, на которые приходится финал Лиги чемпионов.

"Алые паруса" и Медный всадник свозь призму творчества Кандинского и Малевича! 🎨



😍 Знакомьтесь с визуальным оформлением финала Лиги чемпионов-2022 в Санкт-Петербурге! 👇@gazprom_arena — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 22, 2021

На лого угадываются мосты через Неву, "Алые паруса", Исаакиевский собор, Медный всадник, "Лахта-центр".

Советский абстракционизм, супрематизм и авангардизм остаются популярными стилями и спустя сто лет не только в России, но и в Европе.

И логотип хоккейного чемпионата мира 2023 года, представленный накануне в Петербурге, создан на основе супрематической картины "Спортсмены". Казимир Малевич работал над ней в конце 1920-х - начале 1930-х годов и сейчас ее можно увидеть в петербургском Русском музее.

Today the logo of the 2023 #IIHFWorlds was presented, inspired by a Suprematism-style painting of Kazimir Malevich. How do you like it?



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Надо отметить, что Россия принимает финал Лиги чемпионов во второй раз в истории.

Впервые этот статусный матч состоялся в 2008 году на московском стадионе "Лужники". Тогда "Манчестер Юнайтед" победил "Челси".

Хоккейные чемпионаты мира проходили в нашей стране не раз. Именно Петербург принимал ранее мировое первенство в 2000-м и 2016-м годах.

Чемпионат 2000-го года стал самым неудачным для сборной России, которая проиграла, в частности, Латвии и Белоруссии. В 2016-м российская команда стала третьей.