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22.09.2021 19:01
Рубрика: Спорт

"Крылья Советов" одержали самую крупную победу в истории Кубка России

Текст: Максим Домчев

Самарские "Крылья Советов" в матче Кубка России по футболу со счетом 10:0 разгромили "Знамя" из Ногинска. Это самая крупная победа в истории турнира.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Игры группового раунда розыгрыша Кубка России проходят в среду.

Уже в первом тайме самарцы четыре раза поразили ворота соперника. Отличились Даниил Липовой, Дмитрий Цыпченко и 16-летний Сергей Пиняев (дважды), для которого эти голы стали дебютными в составе "Крыльев Советов".

После перерыва клуб РПЛ продолжил голевую феерию. Хет-триком отметился Цыпченко, два мяча на счету Ивана Сергеева, по разу отличились Денис Якуба и Гленн Бейл.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1992 году. Тогда "Уралмаш" со счетом 8:0 разгромил "Океан" из Находки.

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