Положение России в рейтинге УЕФА может резко ухудшиться

Первая неделя групповой стадии еврокубков получилась крайне неудачной для наших клубов. На троих "Зенит", "Спартак" и "Локомотив" набрали лишь одно очко: питерская команда уступила в Лиге чемпионов "Челси" (0:1), "красно-белые" оконфузились в домашней встрече Лиги Европы с "Легией" (0:1) и только "железнодорожники" сумели не проиграть своему сопернику, разойдясь миром с "Марселем" (1:1).

В последние годы Россия несколько раз вплотную приближалась в клубном рейтинге УЕФА к топ-5 национальных лиг. Наш чемпионат имел солидное представительство в еврокубках, а в прошлом году и вовсе впервые в истории три отечественные команды попали в основную сетку Лиги чемпионов. В последний раз Премьер-лига не была представлена в главном еврокубковом турнире в сезоне-2005/06, с 2007 года напрямую в группу ЛЧ входит как минимум один представитель нашей страны.

Но уже в ближайшее время положение России в рейтинге может резко ухудшиться. Наши команды с каждым годом выступают все хуже и хуже, что, разумеется, сказывается на позиции в списке. Напомним систему подсчета очков: каждый клуб получает два очка за победу и одно за ничью в отдельно взятой игре, четыре - за участие в групповом этапе Лиги чемпионов и еще столько же за выход в плей-офф. Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за нынешний сезон (общее количество набранных очков делится на число команд ассоциации, играющих в евросезоне), плюс результаты четырех предыдущих сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокую строчку занимает лига с более высоким коэффициентом за предыдущую кампанию.

Выходит, за основу принимают выступления клубов за последние пять сезонов. Если откровенно, показатели России за этот период ужасают. Для сравнения: до сезона-2018/19 наша страна на протяжении восьми лет ежегодно набирала как минимум девять очков. А сейчас эта цифра кажется недостижимой величиной - девять баллов Россия заработала за два предыдущих сезона в совокупности!

Возьмем текущий розыгрыш еврокубков: "Сочи" и "Рубин" вылетели в квалификации Лиги конференций, "Спартак" уступил "Бенфике" и не смог пробиться в группу Лиги чемпионов, а на прошлой неделе, как уже было отмечено, "Зенит", "Спартак" и "Локомотив" на троих заработали лишь одну ничью. Нынешний рейтинг нашей страны - 1,700. Это ниже Литвы, Мальты, Эстонии и Казахстана. По промежуточным итогам за пять сезонов Россия по-прежнему идет на десятом месте, но нас уже подпирают Украина, Сербия, Бельгия, Швейцария и Хорватия. Плюс за минувшее лето наша лига пропустила вперед Австрию с Шотландией.

К чему приведет падение в рейтинге? Россия уже потеряла три (и две прямых) путевки в Лигу чемпионов, но все может быть еще хуже. В сезоне-2022/23 квота останется той же: чемпион страны отправится в основную сетку главного еврокубка, серебряный призер стартует в его квалификации, обладатель Кубка попадет в последний отборочный раунд Лиги Европы, третья и четвертая команды РПЛ получат места в отборе Лиги конференций. Однако в сезоне-2023/24, если так дальше пойдет, ситуация ухудшится. Сейчас Россия идет десятой в клубном рейтинге, но если мы опустимся на строчку ниже, то потеряем прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Единственный выход из сложившейся ситуации - начать, наконец, добиваться хоть каких-нибудь успехов в Европе. Но пока, с учетом нынешней формы наших команд, верится в это с трудом.

В общем, все пока плохо в нашем футболе. По мнению бывшего полузащитника "Спартака", трехкратного чемпиона России Игоря Ледяхова, которое он высказал для "РГ", нужно немедленно заняться детско-юношеским футболом.

Почему у нас так мало талантов?

Игорь Ледяхов: Надо развивать детско-юношеский футбол. У нас должны быть игроки, а пока их мало. Мы каждый раз говорим об этом, но пока результата нет.

Что скажете о шансах наших команд в еврокубках? Шансы на плей-офф есть?

Игорь Ледяхов: Впереди еще пять туров, все может быть. Тот же "Зенит" достойно выглядел в Лондоне, "Локомотив" проявил характер. Да даже у "Спартака" еще есть шансы, хотя соперники впереди солидные - "Наполи" и "Лестер". Бороться надо, ничего другого не остается.

Кстати

Без Дзюбы, но с Глушаковым

Тренерский штаб сборной России по футболу огласил расширенный состав команды на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии (8 октября ) в Казани и в гостях против Словении (11 октября).

Главные новости - возвращение Дениса Глушакова. Понятно, что пока речь идет только о расширенном списке, и в нем обязательно будут изменения. Но само по себе решение Карпина говорит о многом. "По Глушакову: да, ему 34, это ветеранский возраст. Но это не значит, что ему надо заканчивать. Плюс потеря Зобнина сыграла свою роль" - отметил Валерий Карпин.

Изначально вызов получил и Артем Дзюба, но форвард "Зенита" признался в интервью "Матч ТВ", что пока не набрал оптимальную форму и отказался от приглашения.

Полностью расширенная заявка выглядит следующим образом:

вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Станислав Крицюк ("Зенит"), Андрей Лунев ("Байер", Германия);

защитники: Алексей Сутормин, Вячеслав Караваев (все - "Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Илья Самошников ("Рубин"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко ("Ростов"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция);

полузащитники: Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все - "Динамо"), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Далер Кузяев, Александр Ерохин (оба - "Зенит"), Александр Головин ("Монако"), Максим Мухин (ЦСКА), Денис Глушаков ("Химки"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Антон Зиньковский ("Крылья Советов");

нападающие: Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов ("Уфа"), Константин Тюкавин ("Динамо").