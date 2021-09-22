Нижегородские пилоты по итогам сезона "Моторинга" заняли 1 и 3 место

В минувшие выходные на трассе "Форт Грозный" прошел заключительный этап главных соревнований страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам - "Моторинг".

В гонке Supersport 300 (мотоциклы объемом 300 кубов) Анастасия Белякова из нижегородской команды Chromе Racing пришла первой. Ее папа - Евгений Беляков - пятым. По итогам сезона 2021 года Настя Белякова заняла первое место, выиграв все этапы "Моторинга" в своем классе. Евгений Беляков стал третьим.

Заключительная гонка в Грозном прошла довольно драматично. В этот раз на нее заявился маститый Петр Кожеуров, и именно он составил конкуренцию Анастасии, квалифицировавшись вторым. В первом же повороте он обогнал нижегородку, но Белякова уже через три поворота сумела обойти Петра и взять золото.

Евгения Белякова на втором повороте выжал на щебенку неопытный пилот, в результате чего нижегородца отбросило на последнее место. Тем не менее, Евгению удалось сократить разрыв и приехать пятым. Нижегородец Сергей Петрукович стал шестым.