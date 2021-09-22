Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Литве.

В 1/8 финала сборная России, занявшая в своей группе первое место, встречалась с командой Вьетнама. Россияне были явными фаворитами встречи, но в итоге победа далась ценой огромных усилий.

Наша команда выиграла 3:2. Голами отметились Робиньо и Иван Чишкала, оформивший дубль.

В четвертьфинале россияне сыграют с победителем матча между командами Аргентины и Парагвая, который состоится в четверг.