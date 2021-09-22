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22.09.2021 22:14
Рубрика: Спорт

Стартует регулярный чемпионат Единой лиги

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 218(8569)
Матчами УНИКС (Казань) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) и "Цмоки-Минск" (Беларусь) - ЦСКА в четверг начинается регулярный чемпионат интернациональной Единой лиги ВТБ, в которой принимает участие дюжина команд из России и еще четырех стран Восточной Европы и Азии.
Главными фаворитами чемпионата считаются заметно усилившиеся в межсезонье ЦСКА и "Зенит". Фото: Единая лига ВТБ Главными фаворитами чемпионата считаются заметно усилившиеся в межсезонье ЦСКА и "Зенит". Фото: Единая лига ВТБ
Главными фаворитами чемпионата считаются заметно усилившиеся в межсезонье ЦСКА и "Зенит". Фото: Единая лига ВТБ

По мнению большинства отечественных и зарубежных экспертов, чемпионат Единой лиги по качеству организации, силе команд, наличию звездных и высокооплачиваемых игроков однозначно находится в сильнейшей европейской тройке. Причем многие считают, что этот турнир по всем вышеуказанным показателям уступает, пожалуй, только испанской лиге.

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Количественный состав нашего соревнования по сравнению с прошлым сезоном изменился. Финансовый крах потерпел один из многолетних лидеров БК "Химки". Игроки разошлись по разным клубам, большая часть персонала освобождена от работы по сокращению штатов, подмосковная команда в обновленном виде примет участие во втором дивизионе национального чемпионата - Суперлиге 1.

Таким образом, в двухкруговой "регулярке" по системе с разъездами (матчи дома и в гостях) стартуют: действующий обладатель титула ЦСКА, серебряный призер чемпионата-2020/21 УНИКС (Казань), завоевавший в прошлом сезоне "бронзу" "Зенит" (Санкт-Петербург), краснодарский "Локомотив-Кубань", "Зелена-Гура" (Польша), "Калев" (Таллин, Эстония), "Цмоки-Минск" (Беларусь), "Астана" (Нур-Султан, Казахстан), БК "Нижний Новгород", "Парма" (Пермский край), "Автодор" (Саратов), "Енисей" (Красноярск).

Регулярный чемпионат продлится до 24 апреля будущего года. Борьбу за награды продолжат восемь сильнейших команд. Плей-офф начнется с четвертьфинала. На всех его стадиях клубы будут соперничать в сериях до трех побед по стандартной схеме "2-2-1", то есть преимущество своей площадки при необходимости пятого матча будет иметь участник, занявший более высокое место в длительном двухкруговом турнире.

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Как показал проведенный на прошлой неделе первый в истории Суперкубок Единой лиги, главным фаворитом в чемпионате по-прежнему остается ЦСКА, добывший новый трофей. Главное приобретение "красно-синих"- лучший бомбардир за всю историю Единой лиги атакующий защитник Алексей Швед, до этого шесть сезонов подряд выступавший за "Химки". У "красно-синих" еще два сильных новичка - центровой сборной России, чемпион казанской Универсиады-2013 Владимир Ивлев (экс-"Парма" и "Локомотив-Кубань") плюс перешедший из литовского "Жальгириса" снайпер Марюс Григонис.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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По всем предварительным раскладам главным оппонентом ЦСКА должен стать "Зенит". Питерцы провели в межсезонье мощную ротацию состава, главным трансфером стал переход игрока задней линии Шабазза Напьера. Американец, выступающий за сборную Пуэрто-Рико, вел переговоры с нашей командой в статусе свободного агента, в его послужном списке - более 350 матчей за шесть лет в заокеанской НБА. Впервые приехав в Россию, он сразу показал свои возможности: в полуфинале Суперкубка Единой лиги против УНИКСа набрал 33 очка. Однако на следующий день во встрече с ЦСКА уже на первых минутах получил травму и покинул площадку. Врачи диагностировали серьезное повреждение связок правого голеностопного сустава, сроки восстановления пока неизвестны, зато нет перелома, не требуется хирургического вмешательства. Остается только ждать.

После двухлетнего пребывания в "Химках" на берега Невы вернулся Сергей Карасев, снова в деле после юридического спора с "Локо" и годичного простоя Дмитрий Кулагин, из Краснодара в "Зенит" перешел отличный литовский форвард Миндаугас Кузминскас.

Большие изменения в УНИКСе. На тренерский мостик вместо грека Димитриса Прифтиса заступил хорват Велимир Перасович, подписаны контракты с целой группой новых игроков. Помимо легионеров это россияне Вячеслав Зайцев, Евгений Валиев (оба - экс-"Химки"), Артем Комолов и ветеран Андрей Воронцевич (оба - экс-БК "НН").

Из приобретений "Локомотива-Кубани" следует отметить появление в команде классного американского снайпера Эррика Макколлума, равнее выступавшего за УНИКС и "Химки". Весь квартет подробно упомянутых команд входит в так называемую большую четверку. Сможет ли войти в компанию записных топ-клубов "Нижний Новгород" - покажет первая половина сезона.

Где будем смотреть

23 сентября, четверг, "Матч! Страна"

18.55. УНИКС (Казань) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар). Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

19.20. "Цмоки-Минск" (Беларусь) - ЦСКА. Прямая трансляция.

Комментарий

Сергей Кущенко, президент Единой лиги:

- На финише прошлого сезона ЦСКА и питерский "Зенит" в плей-офф выдали фантастическую по накалу полуфинальную серию, которая вызвала у болельщиков абсолютный ажиотаж. В прошедшее межсезонье эти две команды обошлись без серьезных потерь, зато прилично усилились топовыми баскетболистами. До начала нашей "регулярки" они уже успели не на шутку схлестнуться двух в финалах - Кубка Александра Белова и Владимира Кондрашина, Суперкубка Лиги ВТБ. Качество показанного в этих матчах баскетбола было очень высоким. Конечно, названные две команды - фавориты, УНИКС обязательно вмешается в их спор. Вообще трудно что-либо предсказывать. В последние сезоны мы видели в Единой лиге массу совершенно неожиданных результатов, сенсаций. Сила нашего турнира в том, что каждый может выиграть у каждого. Но в итоге в таблице выше оказывается тот, у кого больше стабильности, способности показать максимум в решающих играх.

Прошлый сезон для Лиги получился организационно очень сложным из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19. Считаю, сработали мы слаженно, провели чемпионат без срывов. Но проблема остается, в наших соревнованиях участвуют клубы четырех зарубежных стран, везде действует разный регламент ковидной безопасности. На Совете Лиги мы проговорили, что очень важна оперативная коммуникация между всеми клубами и соответствующими надзорными органами в регионах и странах. Этот опыт у нас наработан, мы достаточно быстро реагируем на изменение ситуации, оперативно принимаем решения, чтобы команды по правилам выезжали на гостевые матчи, пересекая различные государственные границы. Наш спортивный департамент мониторит ситуацию ежесуточно.

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