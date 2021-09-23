Даниил Медведев дебютирует в необычном выставочном турнире

В пятницу у второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева дебют - в необычном выставочном турнире Кубок Лэйвера, который стартует в Бостоне. Кроме того, он впервые выйдет на корт после знаковой победы над Новаком Джоковичем на US Open.

В этом году поверженный серб в турнире не участвует. Нового противостояния по горячим следам не случится. Правда, и командный формат соревнований не всегда предполагает очные встречи с принципиальными соперниками. Например, Даниил Медведев будет играть в команде Европы вместе с греком Стефаносом Циципасом, с которым у него не раз случались стычки и перебранки на корте. За его пределами друзьями их тоже не назовешь. Но тут им придется действовать сообща. По ходу матчей вся команда сидит в специальном боксе, комментирует происходящее, дает советы, подбадривает игрока, который в данный момент бьется за очки. И вот представьте, что Циципас, который как-то обозвал Медведева "чертовым русским", будет кричать "Даня, вперед!" Причем на русском языке и почти без акцента. Ведь и у него есть русские корни. На днях он даже облачился в форму нашей сборной по футболу и поприветствовал участников и зрителей турнира, который был посвящен памяти известного советского футболиста, олимпийского чемпиона 1956 года Сергея Сальникова, родного деда Циципаса по материнской линии.

Интересно, посещают ли Медведева мысли именно о "сотрудничестве" с Циципасом. В команде Европы будет и Андрей Рублев, который недавно одолел Даниила в полуфинале "Мастерса" в Цинциннати. С другой стороны, они вместе выигрывали для России престижный командный ATP Cup в Мельбурне. В заявку также попали олимпийский чемпион из Германии Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини и норвежец Каспер Рууд. Все - из первой десятки мирового рейтинга.

- Для теннисистов игра в команде - всегда что-то особенное, потому что у нас не командный вид спорта, - приводит слова Медведева пресс-служба Кубка Лэйвера. - Я с нетерпением жду возможности хоть раз в карьере оказаться по одну сторону корта с некоторыми из моих главных соперников в туре.

Среди соперников за команду мира будут выступать Диего Шварцман (Аргентина), Денис Шаповалов (Канада), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Джон Изнер (США), Райли Опелка (США) и Ник Кирьос (Австралия). Исходя из рейтинга, европейцы снова фавориты. Да и Медведев настроен только на победу.

- Титул на US Open - цель, которой мне в отличие от многих других удалось достичь. Я мечтал об этом с юности. И особенно после того, как проиграл два финала на "мэйджорах". Никто не отнимет это достижение у меня. Это лучшее чувство, - заявил Медведев. - Теперь я хочу завоевать больше титулов, будь то турниры "Большого шлема", "Мастерсы" или Кубок Лэйвера.