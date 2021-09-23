Главой департамента судейства РФС стал португальский арбитр Витор Перейра

Бывший португальский арбитр Витор Перейра назначен главой судейского комитета Российского футбольного союза. В этой должности он сменил венгра Виктора Кашшаи.

- Перед ним [Витором Перейрой] стоит несколько задач. Одна из основных - анализ текущей ситуации, реформа системы обучения судей. Это принципиальный вопрос для нас. Также есть задача, заключающаяся в создании базы для обучения. Думаю, что до конца года Витор составит дорожную карту своей работы. Рассчитываем, что она будет проведена в ближайшие два года с возможной пролонгацией контракта, - заявил, представляя нового сотрудника, руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Сам Перейра заявил, что для него большая честь получить приглашение "работать в такой великой стране". Он отметил, что надеется "определить все 85 регионов в одну команду и улучшить уровень судейства", цитирует функционера "Чемпионат". Одной из своих задач Перейра назвал "выработку единства, чтобы матчи нашего соревнования выглядели быстрее и радовали зрителей".

Витор Перейра работал в большом европейском футболе с 1992 по 2002 год. Он обслуживал финальные матчи Суперкубка УЕФА-2001/02, Кубка УЕФА-2001/02 и Кубка Интертото-1999/2000. Работал на чемпионатах мира 1998 и 2002 годов и Евро-2000.