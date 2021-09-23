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23.09.2021 22:02
Рубрика: Спорт

Клубы сыграют за Кубок России по баскетболу без участия иностранцев

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
Матчами в Курске и Ессентуках в пятницу стартует розыгрыш Кубка России среди мужских команд. Женские клубы ранее уже прошли начальную стадию и определили всех четвертьфиналистов. Главная особенность борьбы за Кубок страны заключается в том, что регламент Российской федерации баскетбола (РФБ) запрещает здесь участвовать легионерам.

Это правило действует начиная с сезона 2014/15, призвано стимулировать рост мастерства и опыта доморощенных игроков, которым в национальном чемпионате зачастую не хватает времени на площадке из-за присутствия легионеров.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Подобное ограничение придает турниру дополнительную интригу. Расклад сил без иностранцев порой оказывается совсем не таким, как с варягами в составе. К примеру, в 2016-м пермская "Парма", игравшая тогда во втором дивизионе чемпионата России, в финале у себя дома разгромила одного из лидеров Единой лиги питерский "Зенит" с разницей более 30 очков. Спустя два года "Локомотив-Кубань", где отлично налажена работа со своей молодежью, трофей взять сумел, доказав правильность клубной стратегии.

В последние годы наши ведущие команды в розыгрыше трофея не участвуют из-за загруженности в еврокубках и Единой лиге, но правило "без легионеров" не потеряло своей актуальности. Участники Суперлиги 1 могут иметь в составе двух иностранцев, варяги в основном и являются лидерами чемпионата по результативности. А в Кубке их нет, полная свобода действий для молодых воспитанников отечественной школы баскетбола.

В женском розыгрыше выступают все коллективы Премьер-лиги. И благодаря запрету на участие легионеров здесь нет такой абсолютной гегемонии екатеринбургского УГМК, как в чемпионате. За предыдущие семь сезонов трофей четырежды брали курские динамовки, а действующим обладателем приза является оренбургская "Надежда".

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