"Монако" одолел дома "Сент-Этьен" 3:1

В мачте 7 тура французской Лиги 1 "Монако", цвета которого защищает россиянин Головин, обыграло "Сент-Этьен" со счетом 3:1. Матч проходил в Монако на стадионе "Луи II".

Хозяева открыли счет в середине первого тайма - на 27-й минуте отличился Кевин Фолланд, пас которому дал Юссуф Фофана. В конце тайма гости сравняли счет усилиями Дени Буанга.

Во втором тайме, когда на поле вышел Головин, монегаскам удалось додавить соперников. Виссам Бен-Йеддер сначала реализовал пенальти, а затем установил окончательный счет с паса все того же Фолланда.

"Монако", не очень удачно стартовавший турнире, чуть исправил положение, поднявшись на 13-ю строчку в таблице. "Сент-Этьен" остался в самом подвале таблицы и, похоже, будет вынужден бороться за сохранение места в высшем дивизионе.