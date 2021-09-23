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23.09.2021 22:06
Рубрика: Спорт

ОКР подвел итоги летних Игр и показал готовность к зимним

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
На заседании исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) в Москве рассматривалась подготовка к зимним Играм-2022 в Пекине и были подведены итоги нашего выступления на летней Олимпиаде в Токио.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Открытие зимних Игр состоится 4 февраля будущего года. "Условия в Китае будут предсказуемо сложнее, чем в Токио, - считает глава ОКР Станислав Поздняков. - Учитывая практику жестких ограничений и борьбы с распространением коронавирусной инфекции, иные факторы. Поэтому готовимся к Играм как в части спортивной составляющей, так и с точки зрения информационного, дипломатического, правового сопровождения".

Выступление россиян на летних Играх в Японии Исполком признал успешным. Напомним, наши атлеты завоевали 20 золотых медалей, а суммарно, с учетом "серебра" и "бронзы", - 71 награду.

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