ОКР подвел итоги летних Игр и показал готовность к зимним

На заседании исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) в Москве рассматривалась подготовка к зимним Играм-2022 в Пекине и были подведены итоги нашего выступления на летней Олимпиаде в Токио.

Открытие зимних Игр состоится 4 февраля будущего года. "Условия в Китае будут предсказуемо сложнее, чем в Токио, - считает глава ОКР Станислав Поздняков. - Учитывая практику жестких ограничений и борьбы с распространением коронавирусной инфекции, иные факторы. Поэтому готовимся к Играм как в части спортивной составляющей, так и с точки зрения информационного, дипломатического, правового сопровождения".

Выступление россиян на летних Играх в Японии Исполком признал успешным. Напомним, наши атлеты завоевали 20 золотых медалей, а суммарно, с учетом "серебра" и "бронзы", - 71 награду.