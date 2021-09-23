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23.09.2021 12:12
Рубрика: Спорт

Олимпийский чемпион Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за допинг

Фото: Владимир Баранов/РИА Новости Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
Фото: Владимир Баранов/РИА Новости

Россиянин Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде оказались отрицательными

"Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА "РУСАДА" принял решение дисквалифицировать спортсмена Махова Биляла (вид спорта - спортивная борьба) на четыре года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 27 января 2021 года", - говорится в сообщении.

В ТАСС напоминают, что на Олимпиаде в Лондоне Махов выступал в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг. Стал там бронзовым призером, уступив в полуфинале грузину Давиту Модзманашвили. В другом полуфинале Артур Таймазов из Узбекистана оказался сильнее иранца Комейла Гасеми. В финале Таймазов победил Модзманашвили. В 2019 году финалистов лишили медалей, так как перепроверка выявила наличие запрещенных веществ в их допинг-пробах.

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