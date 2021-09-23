Олимпийский чемпион Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за допинг

Россиянин Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА "РУСАДА" принял решение дисквалифицировать спортсмена Махова Биляла (вид спорта - спортивная борьба) на четыре года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 27 января 2021 года", - говорится в сообщении.

В ТАСС напоминают, что на Олимпиаде в Лондоне Махов выступал в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг. Стал там бронзовым призером, уступив в полуфинале грузину Давиту Модзманашвили. В другом полуфинале Артур Таймазов из Узбекистана оказался сильнее иранца Комейла Гасеми. В финале Таймазов победил Модзманашвили. В 2019 году финалистов лишили медалей, так как перепроверка выявила наличие запрещенных веществ в их допинг-пробах.