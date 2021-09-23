Трусова снялась с этапа Кубка России после победы в короткой программе

Фигуристка Александра Трусова приняла решение завершить участие первом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Сызрани. Это произошло после ее победы в короткой программе.

Причиной стали медицинские показания, сообщает сайт Федерации фигурного катания России.

"Бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова не сможет выступить с произвольной программой на первом этапе Кубка России в Сызрани. Спортсменка снялась с соревнования из-за проблем со здоровьем", - говорится в сообщении пресс-службы.

Трусова упала в короткой программе, но набрала 74,53 балла, которые позволили ей лидировать в соревнованиях. Второй была Елизавета Туктамышева (70,66), третьей - Вероника Яметова (65,49).