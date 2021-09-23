Россия поддержит Райндля на выборах президента ИИХФ

На выборах нового президента Международной федерации хоккея Россия поддержит немца Франца Райндля.

Как стало известно корреспонденту "РГ" из нескольких источников, на выборах президента ИИХФ, которые состоятся в субботу на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея, Федерация хоккея России отдаст свой голос за Франца Райндля.

Всего в выборах участвуют пять кандидатов. Это белорус Сергей Гончаров, француз Люк Тардиф, чех Петр Бржиза, Хенрик Бах-Нильсен из Дании и Райндль.

Немец уже заявлял о своей симпатии к российскому хоккею.

В субботу официально покинет пост президента ИИХФ швейцарец Рене Фазель, который занимает этот пост с 1994 года. Он заявил о желании покинуть свой пост еще в 2018 году.