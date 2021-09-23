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23.09.2021 21:04
Рубрика: Спорт

Россия поддержит Райндля на выборах президента ИИХФ

Текст: Максим Домчев

На выборах нового президента Международной федерации хоккея Россия поддержит немца Франца Райндля.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Представлен логотип ЧМ-2023 по хоккею в Санкт-Петербурге

Как стало известно корреспонденту "РГ" из нескольких источников, на выборах президента ИИХФ, которые состоятся в субботу на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея, Федерация хоккея России отдаст свой голос за Франца Райндля.

Всего в выборах участвуют пять кандидатов. Это белорус Сергей Гончаров, француз Люк Тардиф, чех Петр Бржиза, Хенрик Бах-Нильсен из Дании и Райндль.

Немец уже заявлял о своей симпатии к российскому хоккею.

В субботу официально покинет пост президента ИИХФ швейцарец Рене Фазель, который занимает этот пост с 1994 года. Он заявил о желании покинуть свой пост еще в 2018 году.

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