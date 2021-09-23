Российский фигурист Марк Кондратюк поборется за путевку на Олимпиаду

Российский фигурист Марк Кондратюк вступил в борьбу на турнире Nebelhorn Trophy, где будут разыграны заключительные квоты на Олимпийские игры в Пекине.

В мужском одиночном катании их семь. На одну из них претендует Кондратюк. Напомним, что на чемпионате мира в Стокгольме Михаил Коляда и Евгений Семененко вернули сборной максимальную квоту на крупнейших международных соревнованиях. Однако третью путевку в Пекин-2022 еще нужно подтвердить. Причем сделать это должен фигурист, не выступавший в Стокгольме.

По итогам короткой программы лидирует американец Винсент Чжоу (97,35). Кондратюк - пятый с суммой баллов 81,48. Марк, который запомнился по отличным прокатам на чемпионате России и Кубке Первого канала, мог получить оценки получше, но помешали ошибки. Спортсмен сделал каскад четверной тулуп с бабочкой на втором прыжке, тройной аксель был исполнен с недокрутом, а четверной сальхов с нечетким выездом.