Самая крупная победа в истории футбольного Кубка России одержана на велодроме

Самарский клуб "Крылья Советов", выступающий в сильнейшей лиге страны, разгромил "Знамя" из третьего по счету дивизиона - 10:0.

Уникальная победа одержана на стадионе в подмосковном Ногинске. Он уникальный для России. Изначально здесь в XIX веке был построен велотрек.

В начале ХХ века земляное покрытие на циклодроме, как его тогда называли, заменили на деревянное. С 1911-го тут же стали играть в футбол - команда Глуховской мануфактуры. А в 1951-м велотрек стал бетонным.

Он сохранился, но теперь используется для размещения рекламных баннеров. В центре трека расположено футбольное поле. Недавно построена новая трибуна.

Добавим, что во французском Марселе крупнейший стадион называется "Велодромом", так как там тоже изначально проходили велосипедные соревнования. От велодрома в Марселе ничего не осталось, кроме названия. Велодром в Богородске, название которого в 1930-м поменяли на Ногинск, сохранился.