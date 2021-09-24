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24.09.2021 21:29
Рубрика: Спорт

Казанский УНИКС у себя дома сумел обыграть "Локомотив-Кубань"

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
Матч открытия чемпионата Единой лиги ВТБ получился фееричным. Игра изобиловала поворотами сюжетных линий. Казанский УНИКС на своей площадке сумел отыграть у "Локомотива-Кубани" отставание в 21 (!) очко и в итоге вырвал победу со счетом 96:87.
Колоритный игрок УНИКСа Джон Браун, засидевшись на старте игры, затем добавил в азарте и стал яростно вколачивать мяч в кольцо "Локомотива". Фото: VTB League Колоритный игрок УНИКСа Джон Браун, засидевшись на старте игры, затем добавил в азарте и стал яростно вколачивать мяч в кольцо "Локомотива". Фото: VTB League
Колоритный игрок УНИКСа Джон Браун, засидевшись на старте игры, затем добавил в азарте и стал яростно вколачивать мяч в кольцо "Локомотива". Фото: VTB League

Перед началом турнира УНИКС котировался выше соперника. Казанцы были активны на трансферном рынке, совершили ряд серьезных приобретений как легионеров, так и россиян. Краснодарцы находятся в режиме кадровой перестройки, на данный момент команда представляет собой сплав мастеровитых заокеанских варягов и перспективных доморощенных игроков.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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На прошлой неделе соперники уже встретились в матче за третье место Суперкубка Лиги. В Москве УНИКС было явно сильнее кубанцев - 84:70. Тем удивительнее было наблюдать за событиями первой четверти матча открытия "регулярки".

У гостей в кольцо залетало почти все, хозяева с трудом поражали цель. "Локо" за стартовые десять минут чистого времени набрал аж 35 очков, однако смущало то, что командную копилку пополняли только трое - американцы Стэнтон Кидд, Дариус Томпсон и Джонатан Мотли. Кроме этой троицы, у краснодарцев в первой четверти никто другой и не отличился.

Перед коротким перерывом железнодорожники имели перевес "плюс 16". После паузы в составе кубанцев включился Андрей Мартюк. Его очередное попадание, совершенное на 38-й минуте, привело к тому, что почти на экваторе игры гости лидировали уже "плюс 21" - 53:32.

Подобный разгром стал бы ужасным началом карьеры в России для хорватского тренера Велимира Перасовича, сменившего в межсезонье на посту рулевого казанцев грека Димитриса Прифтиса. Но чемпион мира 1990 года (в составе сборной союзной Югославии) - специалист опытный. Большой перерыв он использовал максимально эффективно.

Уже ветеран сборной России и в то же время новичок УНИКСа Андрей Воронцевич совершил так называемый дабл-дабл: 14 очков и 10 подборов

В дебюте третьей десятиминутки точными бросками отличились российские новички казанцев - ветеран сборной Андрей Воронцевич и бывший игрок БК "Химки" Вячеслав Зайцев. А затем команда из столицы Татарстана совершила рывок 16:0, сравняв счет. Тут же метким выстрелом из-за дуги ответил Захар Ведищев. Но УНИКС уже пережил кризис и набирал обороты. В заключительном отрезке игры казанцы были неудержимы - 31:19. Итоговый результат 96:87 выглядит обманчиво, интрига держалась до предпоследней, 39-й минуты..

Лучшими бомбардирами в рядах УНИКСа стали Лоренцо Браун (22 очка), Джон Браун (15), Айзея Кэнэн(14), Андрей Воронцевич (14). В "Локомотиве-Кубани" тройка лучших бомбардиров такова: Стэнтон Кидд (21), Джонатан Мотли (16) и установивший ряд личных рекордов за карьеру в Единой лиге по разным статистическим номинациям Андрей Мартюк (16). В другом матче первого дня турнира силы были неравны. Действующий чемпион ЦСКА, тепло встреченный в столице Беларуси Минске, разгромил местный "Цмоки" - 92:44.

Комментарий

Велимир Перасович, главный тренер УНИКСа:

- Когда мы плохо играем в защите и не принимаем верные решения, то неизбежно сталкиваемся с проблемами. Так было в первой половине встречи с "Локо". Начали матч слишком расслабленно, видимо, посчитав, что легко выиграем. Но без борьбы невозможно добиваться результата в нашем виде спорта. Мы заметно уступали сопернику в степени жесткости. Вышли как на прогулку, принимали неправильные решения в нападении. В предыдущем матче с "Локо" на Суперкубке мы пропустили 70 очков за 40 минут, а теперь они же нам забили 57 только за 20 минут. Мне было стыдно перед болельщиками и перед самими собой за нашу игру после двух стартовых четвертей. В нападении наша основная проблема заключалась в отсутствии терпения. Порой мы принимали поспешные решения, в результате чего страдала защита. Но после большого перерыва нам все же удалось изменить ситуацию и добиться победы.

Евгений Пашутин, главный тренер "Локомотива-Кубани":

- В дебюте хорошо двигали мяч, играли командно в защите и в нападении. Во второй половине столкнулись с жестким прессингом УНИКСа, сами сбились на индивидуальную игру, потеряли голову, начали проповедовать баскетбол "бей-беги", промазали много открытых бросков. Тем самым дали возможность соперникам почувствовать свою игру, растеряли преимущество. У нас молодая команда, мы только собрались вместе и должны уметь действовать под физическим давлением. Чтобы побеждать, нам следует показывать умный и командный баскетбол. Получили хороший урок на будущее.

Где будем смотреть

26 сентября, воскресенье "Матч! Игра"

15.00 ЦСКА - "Зелена-Гура" (Польша). Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

17.00 "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Калев" (Таллин, Эстония). Прямая трансляция.

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