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24.09.2021 11:29
Рубрика: Спорт

КДК РФС оштрафовал Заболотного за нарушение COVID-регламента

Текст: Максим Домчев

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушение COVID-регламента в столичном дерби со "Спартаком" (1:0) в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитета РФС.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Заболотный признан лучшим игроком матча ЦСКА - "Спартак"

Заболотный стал автором победного гола армейцев, отличившись в конце матча. После этого он побежал на трибуну с болельщиками, где отпраздновал забитый мяч.

Помимо этого за различные нарушения во время матча ЦСКА и "Спартак" заплатят штрафы: армейцы - 45 тысяч рублей (за скандирование ненормативной лексики и нарушение санитарного регламента), "красно-белые" - 60 тысяч (за аналогичные нарушения).

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