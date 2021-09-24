КДК РФС оштрафовал Заболотного за нарушение COVID-регламента

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушение COVID-регламента в столичном дерби со "Спартаком" (1:0) в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитета РФС.

Заболотный стал автором победного гола армейцев, отличившись в конце матча. После этого он побежал на трибуну с болельщиками, где отпраздновал забитый мяч.

Помимо этого за различные нарушения во время матча ЦСКА и "Спартак" заплатят штрафы: армейцы - 45 тысяч рублей (за скандирование ненормативной лексики и нарушение санитарного регламента), "красно-белые" - 60 тысяч (за аналогичные нарушения).