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24.09.2021 00:10
Рубрика: Спорт

Португалец Перейра возглавил департамент арбитров РФС

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Витора Перейры главой департамента судейства организации. Контракт с португальцем рассчитан на два года.

Перейра будет курировать все вопросы судейства, "включая стратегическое развитие, подготовку и образование российских рефери". К исполнению обязанностей Витор приступит уже в ближайшие дни.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Последним на данный момент отечественным главой департамента арбитров РФС был Александр Егоров, которого в январе 2020 года сменил Виктор Кашшаи. В свою очередь, венгр покинул свой пост 13 сентября.

Возвращаясь к Перейре, добавим, что он был арбитром ФИФА и УЕФА, работал на чемпионатах мира-1998 и 2002. В 2011 году португалец стал лауреатом специальной премии ФИФА, в ходе карьеры он также заведовал судейством в Греции и Чехии.

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