Португалец Перейра возглавил департамент арбитров РФС

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Витора Перейры главой департамента судейства организации. Контракт с португальцем рассчитан на два года.

Перейра будет курировать все вопросы судейства, "включая стратегическое развитие, подготовку и образование российских рефери". К исполнению обязанностей Витор приступит уже в ближайшие дни.

Последним на данный момент отечественным главой департамента арбитров РФС был Александр Егоров, которого в январе 2020 года сменил Виктор Кашшаи. В свою очередь, венгр покинул свой пост 13 сентября.

Возвращаясь к Перейре, добавим, что он был арбитром ФИФА и УЕФА, работал на чемпионатах мира-1998 и 2002. В 2011 году португалец стал лауреатом специальной премии ФИФА, в ходе карьеры он также заведовал судейством в Греции и Чехии.