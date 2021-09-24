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24.09.2021 21:34
Рубрика: Спорт

Португалец Витор Перейра возглавил департамент судейства РФС

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении экс-рефери ФИФА и УЕФА Витора Перейры главой департамента судейства организации. Контракт с португальцем рассчитан на два года.
Ранее Перейра уже работал руководителем департамента судейства в Чехии и Греции Фото: РИА Новости Ранее Перейра уже работал руководителем департамента судейства в Чехии и Греции Фото: РИА Новости
Ранее Перейра уже работал руководителем департамента судейства в Чехии и Греции Фото: РИА Новости

Перейра будет курировать все вопросы судейства, "включая стратегическое развитие, подготовку и образование российских рефери". К исполнению обязанностей он приступит уже в ближайшие дни.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Последним на данный момент отечественным главой департамента судейства РФС был Александр Егоров, которого в январе 2020 года сменил Виктор Кашшаи. В свою очередь, венгр покинул свой пост 13 сентября.

- Горд находиться здесь. Было большой честью получить приглашение работать в такой великой стране и большой федерации. У меня богатый опыт работы судьей и более 15 лет работы в четырех странах в качестве руководителя судейского департамента. Нашу работу можно разделить на два направления: соревнования высшего уровня, где будем работать над улучшением качества судейства, качеством взаимодействия судей на поле и видеосудей, второе направление заключается в том, что мы будем стараться повышать уровень образования судей, помогать выстраивать карьерную пирамиду судей, - отметил Перейра в беседе с журналистами.

В свое время Перейра был одним из ведущих судей мира. Португалец работал на матчах чемпионатов мира 1998 и 2002 гг., а также Евро-2000. В послужном списке Витора есть немало больших встреч на клубном уровне. К примеру, в 2001 году он судил поединок за Суперкубок УЕФА между "Баварией" и "Ливерпулем" (2:3), а в следующем году - финал Кубка УЕФА между "Фейеноордом" (Нидерланды) и дортмундской "Боруссией" (3:2).

Трижды пути Перейры пересекались с российскими командами. В 1998 году он отработал на первом полуфинале Кубка обладателей кубков "Штутгарт" (Германия) - "Локомотив" (2:1) и ответную игру четвертьфинала Кубка УЕФА между "Спартаком" и "Аяксом", в которой москвичи одержали победу (1:0) и вышли в 1/2 финала. Также Витор был главным рефери встречи квалификации Лиги чемпионов "Тироль" (Австрия) - "Локомотив" (1:0). Несмотря на поражение, "железнодорожники" тогда вышли в групповой этап благодаря домашней победе (3:1).

По окончании карьеры стал инструктором ФИФА. В 2011 году он удостоился специальной премии от организации. Что еще важнее в свете нового назначения Витора - ранее он работал в должности руководителя судейского департамента сначала в Чехии, а затем в Греции.

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