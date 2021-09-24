Туктамышева одержала первую победу в сезоне

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу на первом этапе Кубка России в Сызрани, продемонстрировав, что ее коронный аксель в 3,5 оборота по-прежнему в ее арсенале.

В короткой программе Туктамышева чисто исполнила этот элемент ультра-си. В произвольной сольный триксель получился с ошибкой на выезде, а вот в каскаде - все было идеально. Ученица Алексея Мишина с общей суммой баллов 220,07 стала первой. Впрочем, ошибок на других прыжках избежать не удалось. И это беспокоит поклонников Лизы, ведь ей предстоит выдержать серьезную конкуренцию, чтобы попасть на Олимпиаду.

На этих соревнованиях основная соперница Туктамышевой - Александра Трусова - снялась с турнира по медицинским показаниям. А ведь именно Саша захватила лидерство после короткой программы. Жаль не увидели ни соперничества двух топовых фигуристок сборной, ни очередную попытку Саши сделать в произвольной программе пять четверных прыжков.

Напомним, что Трусова смогла воплотить свою мечту в жизнь на предсезонных контрольных прокатах сборной России. Однако уже на первом официальном старте - турнире в США - были падения, бабочки, недокруты, касание льда рукой на приземлении и только один чистый квад.

Между тем в Оберстдорфе были разыграны заключительные квоты в мужском катании на Олимпиаду-2022 в Пекине. В турнире Nebelhorn Trophy участвовали 32 одиночника, 26 из них боролись за 7 путевок на Игры. Среди основных претендентов называли американца Винсента Чжоу, Адама Сяо Хим Фа из Франции, австралийца Брендана Керри, Романа Садовского, выступающего за Канаду, и, конечно, россиянина Марка Кондратюка. Ему нужно было подтвердить третью, максимальную квоту для нашей команды.

По итогам короткой программы первая тройка фаворитов подтвердила свои намерения. Винсент Чжоу лидировал с результатом 97,35 балла. Адам Сяо Хим Фа получил 89,23, Брендан Керри - 85,89. Кондратюк занял пятое место (81,48), допустив ошибки на всех прыжковых элементах.