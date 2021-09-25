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25.09.2021 16:11
Рубрика: Спорт

17-летний вратарь Худяков дебютировал за "Локомотив"

Текст: Максим Домчев
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В матче 9-го тура РПЛ "Химки" и "Локомотив" сыграли вничью - 0:0. В начале второго тайма с поля был удален голкипер Маринато Гилерме.

Фото: официальный сайт ФК "Ростов"
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Матч в Химках, несмотря на счет, получился ярким. В первой половине встречи преимущество было у гостей, но воплотить его в гол так и не получилось. Хотя Франсуа Камано дважды поражал ворота, но из-за нарушений правил эти мячи не были засчитаны.

В начале второго тайма "Локомотив" остался вдесятером. Маринато Гилерме за пределами штрафной сыграл откровенно грубо и после просмотра видеоповтора голкипер сборной России был удален с поля.

Место в воротах команды занял 17-летний голкипер Даниил Худяков, который дебютировал в РПЛ. Получив численное преимущество химчане имели несколько возможностей отличиться, но на выручку юному стражу ворот дважды приходила перекладина.

"Локомотив" после этого матча набрал 17 очков и занимает второе место. У "Химок" - 14 очков и седьмая позиция.

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