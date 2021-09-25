В субботу будет избран новый президент Международной федерации хоккея

В субботу в Санкт-Петербурге будет назван новый глава Международной федерации хоккея, который сменит на этом посту Рене Фазеля. За право возглавить ИИХФ ведут борьбу пять кандидатов, а основным фаворитом неофициально считается немец Франц Райндль.

Эпоха Фазеля

Рене Фазель возглавил ИИХФ в 1994 году, и под его руководством удалось немало сделать для популяризации любимой миллионами игры. Именно при его руководстве удалось договориться о выступлении на Олимпийских играх сильнейших хоккеистов мира, выступающих в североамериканской НХЛ, и турнир стал еще более престижным.

В эпоху Фазеля было отменено правило красной линии в хоккее, что позволило сделать игру более динамичной и зрелищной, при нем удалось объединить в Пхенчхане сборные Северной и Южной Кореи, был создан зал славы ИИХФ, куда вошло немалое количество советских и российских игроков. Фазель отстаивал интересы хоккея, делая все, чтобы спорт оказывался вне политики.

Отдельно стоит сказать об отношении Фазеля к России. При нем наша страна стала чаще получать право принимать чемпионаты мира и другие крупные турниры. В 2023 году в нашей стране пройдут молодежный (Омск и Новосибирск) и взрослый (Санкт-Петербург) чемпионаты мира.

Сам Фазель неоднократно признавался в любви к России и недаром нынешний полугодовой конгресс ИИХФ проходит именно в Санкт-Петербурге, в который швейцарец по-настоящему влюблен.

"Для меня очень важно, что свой последний Конгресс в роли главы ИИХФ я провожу в Петербурге. Впервые я был тут еще в 1983-м, когда город еще назывался Ленинградом. И каждый раз, возвращаясь сюда, я испытываю особые чувства. Я люблю этот город. За что - не объяснишь в двух словах, но тут особая атмосфера и удивительная красота. Я очень рад, что чемпионат мира 2023 года пройдет в Петербурге. Никогда не забуду мировое первенство 2000 года, которое открывал Владимир Владимирович Путин. А в 2023-м турнир вернется в город, но уже на арену совсем нового поколения - самую большую в мире. Важно, что на ЧМ-2023 страну-хозяйку будет представлять не "команда ОКР", а именно сборная России - с флагом, гимном и всеми своими суперзвездами. Это будет фантастический чемпионат, с величественной праздничной атмосферой. С нетерпением жду ЧМ-2023, а также молодежные мировые первенства, которые через два года тоже пройдут в России. Ваша страна великолепно справляется с организацией таких мероприятий", - сказал Фазель на представлении логотипа ЧМ-2023.

Уже позже на специальном матче звезд мирового хоккея, посвященном покидающему свой пост швейцарцу, он разоткровенничался еще сильнее. Фазель заявил о готовности получить российское гражданство.

"Но для этого сначала нужно как следует выучить русский язык", - добавил он.

Покидающий свой пост президент ИИХФ также уверен, что новый глава федерации сохранит теплые отношения с Россией.

"Россия - важный участник хоккейного сообщества. Он [новый руководитель] как минимум должен уважать Россию", - считает Фазель.

"Он максимально убрал политику из хоккея". Что говорят о Фазеле легенды отечественного хоккея

Рене Фазель и Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

О своем отношении к Фазелю и целой эпохи мирового хоккея корреспонденту "РГ" рассказали известные в прошлом хоккеисты и тренеры.

Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России:

- Фазель проработал на посту главы ИИХФ более 20 лет и многое сделал для развития хоккея. Я помню, как Рене лично участвовал в переговорах с НХЛ, добившись того, чтобы на Олимпиаду приезжали все лучшие игроки. Он отличный дипломат, который умеет находить со всеми общий язык. И Россия на выборах президента ИИХФ всегда голосовала за него. При Фазеле в России неоднократно проходили крупнейшие турниры. Да, я сожалею о том, что он уходит.

Владимир Юрзинов, прославленный тренер:

- Мы видим, как развивается хоккей, сколько появляется новых дворцов, в том числе и в нашей стране. Развитие хоккея - заслуга президента ИИХФ Рене Фазеля. Он делает все, чтобы оградить спорт от политики. Надеюсь, что и новый глава федерации сохранит хорошие отношения с нашей страной.

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион:

- С Фазелем мы больше 40 лет друзья. Мало кто знает, что в 70-80-х годах, когда мы, советские хоккеисты, приезжали в Европу, Фазель бесплатно лечил нам зубы. Он выдающийся дипломат, все это время в мире была непростая ситуация. Не только окончание холодной войны, но и информационная политика в спорте в последнее время была непонятной. Самая главная заслуга Фазеля в том, что он максимально убрал политику из хоккея. Убрал предвзятое судейство и дал возможность игре определять победителя. Рене можно ставить в пример многим. Он не боится общаться с Россией, часто сюда приезжает. Понимает, что хоккей для нашей страны является национальной политикой. Как он может не поддержать страну, которая за последние 15 лет вложила в развитие хоккее больше, чем любая другая? По инфраструктуре и вложениям Российская Федерация во главе с главным хоккеистом мира Владимиром Путиным вложила столько, сколько ни одна страна мира не вкладывала в хоккей.

Кто претендует на пост главы ИИХФ

Франц Райндль - кандидат на должность президента ИИХФ. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На конгрессе 25 сентября предстоит выбрать нового президента ИИХФ. На этот пост претендуют пять кандидатов - белорус Сергей Гончаров, француз Люк Тардиф, чех Петр Бржиза, Хенрик Бах-Нильсен из Дании и немец Франц Райндль.

Основным претендентом на победу называют Райндля. 66-летний немец - известный хоккеист, бронзовый призер Олимпиады 1976 года. С 2014 года он руководит Федерацией хоккея Германии, и последние успехи этой страны в хоккее связаны именно с ним.

В ФХР хотят сохранить теплые отношения с новым главой организации. Глава федерации Владислав Третьяк, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре и первый вице-президент ФХР Борис Ротенберг проделали серьезную работу, чтобы интересы российского хоккея в будущем были надежно защищены. И именно за Райндля Россия и отдаст свой голос.

Сам немец признался, что неравнодушен к нашей стране и российскому хоккею.

"Я от всего сердца люблю Россию как хоккейную страну. В те времена, когда я играл, я знал всех игроков сборной СССР, но только со спины, потому что они были слишком быстрыми. В те годы они являлись героями для всех нас. Мне нравится, как Россия развивает молодых игроков", - сказал Райндль.

Он также отметил, что постарается в будущем выучить русский язык, один из главных в мировом хоккее.