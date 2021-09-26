"Динамо" обыграло "Рубин" и поднялось на второе место в РПЛ

Столичное "Динамо" одержало вторую победу подряд в Премьер-лиге. Команда Сандро Шварца одолела на своем поле "Рубин" в матче девятого тура - 2:0.

Нынешний сезон показывает, что динамовцы умеют держать удар. После обидного домашнего поражения от "Нижнего Новгорода" (1:2), москвичи выиграли в трех встречах кряду.

И если успех в кубковом поединке против "Динамо" из Ставрополя (6:0) никого не убедил из-за очевидной разницы в классе, то победы над "Сочи" (1:0), а теперь и над "Рубином" впечатлили.

Справедливости ради, казанцы сейчас находятся в кризисе: до сегодняшнего выезда подопечные Леонида Слуцкого проиграли в двух турах из трех, уступив с разницей в два гола сначала "Краснодару" (0:2), затем "Зениту" (1:3). Против динамовцев "Рубин" выглядел блекло и заслуженно остался без набранных очков. Все решили голы Даниила Фомина и Вячеслава Грулева.

Благодаря победе "бело-голубые" вновь опередили "Локомотив" и поднялись на второе место в таблице РПЛ - 19 очков против 17. Лидирует же по-прежнему "Зенит" (23 очка).