Карасев назначен главным арбитром матча "Порту" - "Ливерпуль"

Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Порту" и "Ливерпулем" 28 сентября, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать Карасеву будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный рефери - Владимир Москалев. За систему VAR будут отвечать немец Бастиан Данкерт, которому поможет россиянин Виталий Мешков.

Ранее в нынешнем сезоне Карасев был главным судьей встречи квалификации Лиги чемпионов между "Янг Бойз" (Швейцария) с венгерским "Ференцварошем". Кроме того, Сергей работал на матче за Суперкубок УЕФА "Челси" - "Вильярреал".