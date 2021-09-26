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26.09.2021 12:04
Рубрика: Спорт

Карасев назначен главным арбитром матча "Порту" - "Ливерпуль"

Текст: Артур Нанян
Сергей Карасев. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Сергей Карасев. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Сергей Карасев. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Порту" и "Ливерпулем" 28 сентября, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать Карасеву будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный рефери - Владимир Москалев. За систему VAR будут отвечать немец Бастиан Данкерт, которому поможет россиянин Виталий Мешков.

Ранее в нынешнем сезоне Карасев был главным судьей встречи квалификации Лиги чемпионов между "Янг Бойз" (Швейцария) с венгерским "Ференцварошем". Кроме того, Сергей работал на матче за Суперкубок УЕФА "Челси" - "Вильярреал".

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