Какая атмосфера царила во время Гран-при России "Формулы-1" в Сочи

- В этом году сильный ливень внес серьезные коррективы в расписание гоночного и развлекательного дня Гран-при России - это вызвало определенные трудности для организаторов, но болельщикам, которые ждали соревновательной интриги, заезды на мокрой трассе принесли сюрпризы - и в субботней квалификации, и во время гонки, - рассказал заместитель председателя правительства РФ, председатель оргкомитета по подготовке и проведению Гран-при России "Формулы-1" Дмитрий Чернышенко. - Гран-при России всегда славился прекрасной атмосферой, а инфраструктура сочинского парка и объектов - яркий пример эффективного использования олимпийского наследия.

Напомним, накануне из-за непогоды пришлось отменить заезды "Формулы-2" и "Формулы-3", зато позже все-таки состоялась квалификационная сессия "Формулы-1".

- Перед стартом главной гонки всех пилотов интересовала погода, а она непредсказуема, - отметил ведущий спортивного мероприятия.

Между заездами гости активно посещали музей автоспорта и пункты продажи товаров с логотипами гоночных команд.

- Ух ты, это же Ламбо из "Бригады", которую взорвали во время съемок! - не сдерживали эмоций посетители музейной экспозиции, останавливаясь около машины с надписью "Я Ламбо из "Бригады-2". Привет от Саши Белого".

Как объяснили в музее, именно на этом черном внедорожнике с красным салоном в кадре появлялся главный герой фильма как лидер преступной группировки 1990-х Александр Белов. Оказалось, это был один из последних и редчайших внедорожников Lamborghini в идеальном состоянии и с пробегом 10 тысяч километров. Из 301 выпущенной модели более 20 находится в России и для такой лимитированной серии это внушительное количество.

- В кино его поджигали, взрывали, били и бросали в 300-метровую пропасть, - сказали сотрудники. - Ламбо показала феноменальную крепость кузова, так как машина сделана из трубчатого сложного каркаса по гоночным технологиям.

Чтобы автомобиль стал музейным экспонатом, пришлось потрудиться. Его нашли в 2012 году на базе каскадеров под Москвой, он был частично разобран, передняя часть рамы и задняя подвеска отрезаны сваркой. Организаторы музея уверены, что автомобиль вернется на дорогу.

Если вчера в местных магазинах самыми популярными товарами были дождевики и зонты, то сегодня покупали буквально все предметы гардероба - от брелоков и бейсболок до футболок и костюмов. А самыми оригинальными, пожалуй, оказались фигурки пилотов.

- Я купила мужу в подарок одну из таких фигурок, - уточнила Мария из Москвы. - У него уже целая коллекция. Правда, сувенир стоит 16 тысяч рублей, но здесь нет ничего дешевого. Одна кепка обойдется тысячи в четыре.

Итак, старт главной гонки, рев моторов, замирание сердца. Внимание всех болельщиков приковано к участку трассы в поле зрения, а затем на экраны, размещенные напротив главной трибуны. Многие снимали происходящее на камеры мобильных телефонов: каждая гонка неповторима и любой момент может войти в историю.

- Я не могу себе представить, что чувствуют гонщики во время королевских гонок, - поделился впечатлениями на трибуне болельщик Андрей. - На такой скорости отличить болиды команд могут только самые рьяные фанаты. Они даже не поехали, а полетели, причем почти на одинаковом расстоянии друг от друга. Такое зрелище завораживает. Как всегда Гран-при выдался головокружительным. Особенно в конце, когда пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон вырвал победу.

По словам генерального директора АНО "Росгонки" Алексея Титова, в этом году погодные условия стали определенным вызовом для организаторов.

- Разумеется, мы всегда имеем сценарий на разное развитие ситуации, но в данном случае перешли от теории к практике, - заключил он. - Важно то, что и персонал АНО "Росгонки", и сам автодром с достоинством выдержали последствия стихии. Ну, а самое главное, что сегодня в день непосредственно гонки было много довольных зрителей, позитивная атмосфера - а это как раз то, ради чего такие крупные события и проводятся - дарить людям праздник!

После финальной гонки гостей ждал концерт Ивана Дорна, а промоутер объявил о старте продаж билетов на Гран-при России 2022, который станет последним в Сочи перед переездом на трассу под Санкт-Петербургом.

Кстати

По информации пресс-службы администрации Сочи, в дни соревнований на курорте работал межведомственный штаб, куда вошли специалисты федеральных, краевых и городских структур, а также Росгонок. По линии города участвовали более 200 человек - волонтеры, сотрудники городской и районной администрации, а также бригады сотрудников коммунальных и ресурсоснабжающих организаций.

- Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности гостей и участников международного мероприятия, - сказал глава Сочи Алексей Копайгородский. - Задействованные в перевозках сотрудники железнодорожного и автомобильного транспорта, включая такси, прошли дополнительную проверку и инструктаж. Было организовано усиленное несение службы сотрудниками ФСБ, МВД России, Росгвардии. Вместе с представителями правоохранительных органов территорию вокруг проведения "Формулы-1" патрулировали представители казачества и добровольных народных дружин.